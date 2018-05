Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Vsaj v primeru hrošča, ki je ime dobil po Leonardu DiCapriu, izbor ni bil naključen. Foto: EPA Biologi so ga odkrili na otoku Borneo. Foto: Zookeys Dodaj v

Svet je bogatejši za vodnega hrošča Leonarda DiCapria

Biologi živalske vrste pogosto poimenujejo kar po slavnih osebah

2. maj 2018 ob 12:54

Washington - MMC RTV SLO, STA

Poimenovanje žuželk po slavnih osebah je danes popolnoma običajno - poznamo namreč veščo Donalda Trumpa, žabo princa Charlesa in še številne druge. V kraljestvo insektov pa je nedavno vstopil še hrošč, ki je ime dobil kar po priljubljenem igralcu Leonardu DiCapriu.

Hrošča črne barve so ljubiteljski biologi odkrili v slapu na malezijskem delu otoka Borneo, poroča magazin ZooKeys. Poimenovali so ga kar Grouvellinus leonardodicaprioi.

Strokovnjaki imajo dober razlog za to, da so hrošča poimenovali prav po igralcu Leonardu DiCapriu. Ameriški filmski zvezdnik si je to čast namreč prislužil s svojim skladom, namenjenim zaščiti ogroženih vrst, ki deluje že 20 let.

Muha, vešča, žaba ...

Tri milimetre dolgi Grouvellinus leonardodicaprioi je, kot rečeno, le eden izmed insektov, poimenovanih po slavnih osebnostih.

Med drugim obstaja vešča, poimenovana po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu - Neopalpa donaldtrumpi, muha, poimenovana po igralcu Arnoldu Schwarzeneggerju - Megapropodiphora arnoldi, Trump pa si je pred nekaj leti prislužil še istoimenski fosil morskega ježka.

Princ Charles ima svojo žabo, Hugh Hefner zajca, Beyonce konjsko muho, Shakira, Lady GaGa in Ellen DeGeneres pa oso. Po Baracku Obami so imenovali pajka, ptico in izumrlega kuščarja. Po Slovenki Tini Maze pa je poimenovan drevesni pajek z Madagaskarja.

K. Ši.