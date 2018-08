Tajski dečki spet sedli v šolske klopi

Reševanje dečkov spremljal ves svet

6. avgust 2018 ob 15:07

Bangkok

Vseh 12 so danes na topli slovesnosti in z budističnimi molitvami pozdravili v šoli v pokrajini Čjang Rai, ki jo je sicer do zdaj obiskovala šesterica med njimi.

19-dnevno dramatično reševanje dečkov, članov lokalnega mladinskega nogometnega kluba, in njihovega nogometnega trenerja je pritegnilo veliko pozornost po vsem svetu. Po rešitvi so jih številni mednarodni nogometni klubi povabili na tekme.

Dečki, stari od 11 do 16 let, so jamo Tham Luang-Khun Nam Nang Non, 1.000 kilometrov severno od Bangkoka, obiskali 23. junija. Ker jo je poplavilo, so v njej ostali ujeti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko do zdaj največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav.

Blizu jame bodo zgradili muzej

Iz jame so zadnje dečke rešili 10. julija, zatem pa so še teden dni okrevali v tamkajšnji bolnišnici. Zatem jih je 11 za devet dni v znak zahvale vstopilo v samostan, ki so ga zapustili v soboto. Pridružil se jim ni le 14-letnik, ki je kristjan. Njihov 25-letni trener bo po pričakovanjih v meništvu še tri mesece.

Blizu jame, iz katere so jih rešili, načrtujejo gradnjo muzeja.