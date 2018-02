Turista namerno vozil predolgo - grozi mu do 10 let zapora

Turistov ni peljal neposredno na letališče

21. februar 2018 ob 17:26

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Turško tožilstvo je za taksista, ki je po Carigradu po nepotrebnem vozil dva turista, ki sta zaradi tega zamudila polet, zahtevalo do deset let zapora.

Taksista so obtožili, da je turista namenoma peljal iz azijskega dela mesta v evropskega in nazaj, namesto da bi ju peljal neposredno na letališče. Tako četrt Kadiköy, kjer ju je pobral, kot letališče Sabiha Gökcen sicer ležita na azijski strani mesta in pot običajno traja približno 30 minut.

Taksist pa je turista, ki sta bila iz Savdske Arabije, peljal še čez Bospor na evropsko stran, zaradi česar sta zamudila letalo in nato proti vozniku vložila pritožbo.

Tožilstvo je nato pripravilo obtožnico, kjer so ga obtožili "zlovoljne prevare" in zanj zahteva od tri do deset let zapora. Voznik je krivdo zanikal in pojasnil, da ju je na daljšo pot peljal zaradi pomote - če pa tožilstvo obtožnico sprejme, se bo moral taksist v prihodnjih dneh zglasiti pred sodnikom.

P. B.