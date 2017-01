Twin Peaks bo začel novo poglavje najverjetneje pisati 30. aprila

Prvi predogled že na festivalu Sundance?

3. januar 2017 ob 19:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav sta David Lynch in celotna igralska zasedba novega Twin Peaksa zelo skrivnostna glede podrobnosti po 25 letih oživljene serije, pa je zdaj znan vsaj datum težko pričakovane premiere. Ta bo, če gre verjeti koledarju TV-mreže Showtime, 30. aprila.

S tem bi Twin Peaks zasedel mesto Showtimove paradne serije Domovina (Homeland), katere šesta sezona se konča prav konec aprila. Uradni datum premiere naj bi bil sicer znan 9. januarja na Showtimovi zimski novinarski konferenci.

Vse glasnejše pa so tudi govorice, da oboževalcem kultne serije sploh ne bo treba čakati do pomladi, saj naj bi prve odlomke prikazali že na festivalu neodvisnega filma Sundance, ki bo potekal v Park Cityju med 19. in 29. januarjem.

Velika pričakovanja

Čeprav so se nedavna obujanja starih TV-klasik najpogosteje izkazala kot precejšnje razočaranje (Dosjeji X, Polna hiša ... Tudi serija Midve z mamo je bila deležna mešanih ocen), pa Lynchevi oboževalci polagajo velike upe na novi Twin Peaks, katerega zgodba se bo nadaljevala 25 let po tem, ko se je končala druga sezona, v kateri je agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) ostal ujet v črni koči, vanj pa se je naselil duh srhljivega morilca BOB-a.

V Twin Peaks se vračajo skoraj vsi protagonisti, od MacLachlana do Sheryl Lee, ki je igrala nesrečno kraljico srednješolskega plesa, od Sherilyn Fenn (fatalka Audrey Horne) do Dane Ashbrook (Bobby Briggs), manjkal ne bo tudi Lynchev dežurni skladatelj Angelo Badalamenti.

Nekaj prizorov je pred smrtjo septembra 2015 uspelo posneti tudi Catherine E. Coulson, ki je bila nepozabna kot gospa s polenom, od tistih zanimivejših pa naj izpostavimo še Davida Duchovnyja, Lauro Dern, Monico Belucci, Michaela Cero, Jima Belushija, Jennifer Jason Leigh, Toma Sizemora, Tima Rotha in Naomi Watts.

Izvirni Twin Peaks je med letoma 1990 in 1991 vrtela TV-mreža ABC, ki pa je po drugi sezoni serijo ukinila. Čeprav je bila prva sezona izjemno uspešna in hvaljena, pa so Lynchu, ki je serijo ustvaril s koscenaristom Markom Frostom, v drugi sezoni zvezali roke in ga prisilili, da razkrije Laurinega morilca, kar je močno zavrlo režiserjev ustvarjalni proces in druga sezona ni več dosegla ravni prve. Je pa serija do danes ohranila goreče oboževalce, ki zdaj komaj čakajo na vrnitev v skrivnostno, v meglice ovito mestece, polno bizarnih likov.

K. S.