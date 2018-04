Ukradel avto, po nesreči pa zraven še dva otroka na zadnjih sedežih

Mama je avto pustila prižgan

27. april 2018 ob 14:20

Frankfurt - MMC RTV SLO

36-letna Nemka je doživela najhujšo nočno moro vsakega starša. Pred njenimi očmi ji je nepridiprav ukradel avtomobil, v katerem sta sedela sin in hčerka.

Incident se je zgodil v Rüsselsheimu blizu Frankfurta, ko se je mati ustavila v obcestnem kiosku, da bi na hitro kupila nekaj sladkarij.

Ker se je nameravala zadržati le kako minuto, je avtomobil ustavila na pločniku neposredno pred prodajalno in ga pustila prižganega, otroka pa sta jo čakala na zadnjih sedežih.

Na njeno veliko grozo in osuplost vseh preostalih strank je moški, po navedbah prič "Nemec z okroglim obrazom, star med 40 in 45 let", nenadoma sedel za volan in preprosto odpeljal.

Pognali so se z njim, vendar je bil prehiter in jim je hitro izginil izpred oči, za mamo pa so se začele najtežje minute njenega življenja.

Poklicali so policijo, ko je ta prispela na prizorišče in začela organizirati iskalno akcijo, pa ji je srce skoraj počilo od veselja.

Po cesti sta namreč prikorakala sedemletna punčka in šestletni fantek, ki ju je tat in nenamerni ugrabitelj nekaj ulic naprej nepoškodovana izpustil iz vozila, ko je ugotovil, da je skupaj s plenom dobil še nezaželeni paket, piše nemški Bunte.

Otroka sta zdaj na varnem, ukradeni mercedes razreda B , ki naj bi bil vreden približno 10.000 evrov, pa policija še vedno išče.

T. H.