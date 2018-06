Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pivovarna je šla v poimenovanju svojih piv predaleč. Foto: Reuters Iz podjetja Vale Bru so naknadno sporočili, da sprejemajo vso odgovornost za svoja dejanja in da nameravajo popraviti škodo. Foto: Reuters Dodaj v

"Umazana rjavolaska", "lahka plavolaska": pivovarna z imeni šla čez rob

Pivovarna se je že opravičila

10. junij 2018 ob 18:50

Cape Town - MMC RTV SLO

Južnoafriška pivovarna Vale Bru se je opravičila vsem, ki jih je prizadela njihova zadnja oglaševalska kampanja, v kateri je oglaševala piva z neprimernimi imeni.

V ospredju kampanje so bila piva Filthy Brunette (umazana rjavolaska)‚ Easy Blonde (lahka plavolaska)‚ Raven Porra (vranje črna jeb*****) in Ripe Redhead (ostra rdečelaska).

In ne samo imena, sporna so bila tudi oglaševalska gesla. Za pivo Easy Blonde so zapisali: "Vsi vaši prijatelji so jo že imeli." V kampanji, ki so jo vodili na družbenih omrežjih, so za pivo Filthy Brunette zapisali: "Ko sta brizganje in vlažnost uporabljena kot pridevnika, potem veste, pri čem ste." Za Raven Porra pa so zapisali, da je "strežnica z najboljšo glavo v mestu". Po poročanju Times Live beseda "porra" izvira iz portugalščine in gre za žaljivko.

Po protestih, da so imena kot slogani šovinistični, je podjetje obljubilo, da jih bo umaknilo. Thandi Guilherme, avtorica platforme Craft Geek, je na Instagramu zapisala, da bi se moralo podjetje Vale Bru "sramovati zaradi neokusnega in šovinističnega znamčenja in oglaševanja, ki je sovražno do žensk". Pozneje pa je nadaljevala na svojem blogu: "#Metoo, kultura posiljevanja in Trumpova 'slačilnica' niso smešne. To so resnične težave, s katerimi se ukvarja družba."

"Razumem, da se seks prodaja, toda ta imena ne namigujejo na spoštljiv seks," je zapisala južnoafriška blogerka Lucy Corne. "Mogoče bi se morali vprašati, ali so to besede, ki bi jih spoštovali, če bi jih drugi izrekli o njihovih mlajših sestrah."

Iz podjetja Vale Bru so naknadno sporočili, da sprejemajo vso odgovornost za svoja dejanja in da nameravajo popraviti škodo. "Bili smo brezčutni in naše početje ni bilo ustrezno, za kar se iskreno opravičujemo."

K. K.