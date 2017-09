Uporniška šolska knjižničarka zavrnila knjige, ki jih je podarila Melania Trump

Jasno in glasno sporočilo Trumpovi administraciji

30. september 2017 ob 12:34

Cambridge - MMC RTV SLO

Melania Trump je na nacionalni dan branja šolam po ZDA poslala zbirko desetih knjig Dr. Seussa. Po ena šola v vsaki zvezni državi, ki jo je ministrstvo za izobraževanje izpostavilo zaradi "visokih standardov odličnosti", je ob paketu prejela še pismo s podpisom prve dame ZDA, v katerem učencem sporoča, da se "ključ za dosego vaših sanj začenja z učenjem branja".

A ena od prejemnic, osnovna šola Cambridgeport v Massachusettsu, je donacijo zavrnila - in to z ostrim sporočilom prvi dami ZDA.

Liz Phipps Soeiro je ob zavrnitvi darila sporočila, da njena šola knjig ne potrebuje, Trumpovi pa predlagala, naj knjige raje pošlje revnejšim šolam. "Zakaj se ne potrudite in podarite knjige premalo financiranim in zapostavljenim skupnostim, ki ostajajo marginalizirane in razžaljene zaradi politik, ki jih je uvedla (Trumpova) ministrica za izobraževanje Betsy DeVos?" sprašuje v pismu Phipps Soeirova. "Zakaj ne razmišljate o teh "visokih standardih odličnosti" onkraj tega, kar kažejo številke? Ministrica DeVosova naj te šole raje povzdigne in okrepi, ne pa, da jih kaznuje z zapiranjem in okrnjenimi proračuni."

Mlada knjižničarka, ki je prejšnji mesec prejela nagrado šolske knjižničarke leta, ki jo podeljuje revija School Library Journal, je kritizirala tudi izbiro knjig Trumpove. "Morda se ne zavedate, a Dr. Seuss je precej velik kliše, oguljen in zastarel ambasador otroške literature," je zapisala. "Mnogo ljudi se tudi ne zaveda, da so ilustracije v knjigah Dr. Seussa polne rasistične propagande, karikatur in škodljivih stereotipov."

Knjižna zbirka Dr. Seussa (1904-1991), klasičnega ameriškega avtorja in karikaturista, je sicer izjemno pri srcu Melaniinemu sinu Barronu, zato te knjige prva dama ZDA redno prebira otrokom, ki jih obiskuje po ZDA.

Predlaga alternativne knjige

Phipps Soeirova se je sicer prvi dami ZDA za darilo zahvalila, a ob tem poslala nedvoumno sporočilo, kaj si o njem misli. "Počaščena sem, da ste prepoznali moje učence in našo šolo. Ne morem si zamisliti boljšega darila za otroke, kot so knjige. Bila je čudovita gesta, čeravno bi lahko bila malce bolj premišljena," je zapisala in Trumpovi poslala seznam desetih alternativnih knjig, za katere upa, da bodo prvi dami ZDA "podale okno v življenja mnogih otrok, ki so jih prizadele politične odločitve administracije vašega soproga".

In katere poučne knjige knjižničarka predlaga? Veliki sojin piknik tetke Yang (Auntie Yang’s Great Soybean Picnic avtoric Ginnie in Beth Lo), ki obravnava domotožje priseljencev, in Mamin slavček (Mama's Nightingale) avtorice Edwidge Danticat o zgodbi mame haitijskega porekla, ki jo zaprejo, ker nima ustrezne dokumentacije.

Phipps Soeirova pravi, da upa, da bodo te knjige Trumpovi pomagale videti "prelepo odpornost otrok, ki se postavijo po robu rasizmu in zatiranju ter se zavzamejo za družbeno pravičnost in reforme". "Z vašim možem imata neposreden vpliv na življenja teh otrok. Prosim, vzemite si čas, da se poučite o njih in jih cenite. Upam, da boste delili te knjige s svojo družino in otroki po vsej državi. In spodbujam vas, da se obrnete na vaše lokalne knjižničarje po še več priporočil," je zapisala.

"Obžalovanja vredna poteza"

Gesto knjižničarke je Stephanie Grisham, direktorica urada za komunikacije Trumpove označila kot "obžalovanja vredno". "Gospa Trump namerava izkoristiti svoj položaj prve dame, da bi pomagala kar se da veliko otrokom. To je izkazala tako z dejanji kot besedami vse od kar je njen mož zasedel položaj, pošiljanje knjig šolam po državi pa je samo en primer tega. Sprevreči tako gesto v nekaj razdiralnega je obžalovanja vredno, a prva dama ostaja predana svojim prizadevanjem v imenu vseh otrok."

Po poročanju NBC-ja so bili glede poteze Phipps Soeirove razdeljeni tudi prebivalci Cambridgeporta, ene od sosek Cambridgea, kjer domujeta tudi univerzi MIT in Harvard. Nekateri tako pravijo, da bi morala knjižničarka knjige sprejeti, spet drugi se strinjajo z njeno odločitvijo, da jih pošlje nazaj. "Cambridge ne potrebuje dodatnih knjig," je povedal eden od domačinov.

Izjavo za javnost je podalo tudi šolsko okrožje: "V tem primeru uslužbenka ni imela pooblastil sprejemanja ali zavračanja podarjenih knjig v imenu šole ali šolskega okrožja. Uslužbenko smo podučili o vseh relevantnih politikah, vključno o naši politiki, da se javnih sredstev ne uporablja za politične namene."

