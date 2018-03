Uporniškemu potratnemu belgijskemu princu zmanjšali žepnino

Princ Laurent beli lase belgijski vladi

31. marec 2018 ob 10:07

Bruselj - MMC RTV SLO

Belgijski parlament je izglasoval, da se princu Laurentu, najbolj svojeglavemu in politično nekorektnemu članu kraljeve družine, za leto dni zmanjša apanaža (v monarhijah žepnina članov kraljevih družin, op. a.).

Sankcije so uvedene po tem, ko se je princ lani brez dovoljenja vlade v polni mornariški uniformi udeležil sprejema na kitajskem veleposlaništvu.

Poslanci so izglasovali, da se princu letna apanaža 307.000 evrov zmanjša za 15 odstotkov. Predlog je podal belgijski premier Charles Michel, ki je princa pred tem opozoril, naj zaprosi za dovoljenje zunanjega ministra, preden izvaja kakršne koli diplomatske dejavnosti. A princ je premierjev napotek gladko prezrl in se na lastno pest odpravil na sprejem, od koder je nato na Twitterju objavil svojo fotografijo.

"Cena mojega življenja"

54-letni princ Laurent, mlajši brat kralja Philippa, s katerim pa ni v najboljših odnosih, je pred glasovanjem parlamentu napisal tri strani dolgo čustveno pismo, v katerem je navedel, da se kot član kraljeve družine ne more preživljati z delom. Glasovanje o apanaži je označil za "sodni proces svojega življenja" in dejal, da bi bil z znižanjem apanaže izpostavljen "hudim predsodkom".

"Ta apanaža, njeno znižanje, o katerem se razpravlja kot rezultat političnih in medijskih tokov, je cena življenja - cena mojega življenja, ki je zdaj v večji meri že za mano," je zapisal.

Princ navaja, da je kraljeva družina onemogočala njegove poskuse, da bi se finančno osamosvojil. "Celo za poroko sem moral dobiti dovoljenje in še danes plačujem ceno, ker sem izbral žensko, ki jo ljubim, žensko brez naziva ali bogastva," je zapisal princ, poročen z Britanko, ki že od otroštva živi v Belgiji.

Znan po spornih potezah

Poslanci so nazadnje zavrnili prinčevo trditev, da še noben belgijski državljan ni bil tako izkoriščan, in s 93 glasovi proti 23 potrdili znižanje apanaže. Kot navaja AFP, gre dejansko za 46.000-evrsko globo, čeprav so nekateri poslanci navajali, da ker gre za princa, bi morali na to gledati bolj kot na "odbitek od donacije".

Princ Laurent je sicer znan po svojih spornih potezah in izjavah, javnost pa ga včasih označuje kar za "zakletega princa". Med drugim si je nabral že za malo bogastvo prometnih kazni, zaradi divjanja je izgubil vozniško dovoljenje, po obremenilnem poročilu računskega sodišča pa je moral državi vrniti 16.000 evrov, ki jih je vštel v stroške za smučarski oddih, živila in šolnino za svoje tri otroke.

Izleti na lastno pest

Prinčeva neodobrena udeležba na sprejemu kitajskega veleposlaništva ob 90. obletnici kitajske vojske pa tudi ni bila prva tovrstna.

Predtem so ga kritizirali, ker se je, prav tako na lastno pest, udeleževal srečanj v Libiji z zdaj že pokojnim voditeljem Moamerjem Gadafijem, ker si je obetal posle z njegovim sinom, leta 2011 pa je brez dovoljenja odpotoval v DR Kongo, nekdanjo belgijsko kolonijo, da bi se "pogovoril" z Josephom Kabilo, kontroverznim predsednikom Konga, ki se po 17 letih na oblasti še kar noče umakniti.

Kljub vsemu povedanemu pa je princ Laurent v Belgiji precej priljubljen, čeprav ga ima javnost za precejšnjega posebneža. Kako ne bi imeli radi princa, ki je kot veliki ljubitelj živali pred kratkim dejal, da je njegova velika želja, da bi lahko "kramljal s hobotnico ali muho".

K. S.