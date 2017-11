Ustvarjalci priljubljene igre s kartami prekrižali namero Trumpa o gradnji zidu

Nov udarec Donaldu Trumpu

15. november 2017 ob 20:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Veliki načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da postavi zid na meji z Mehiko, so zatresli ustvarjalci igre s kartami Cards Against Humanity, ki trdijo, da so kupili velik del zemlje ob meji.

Podjetje, ki je znano po svojih potegavščinah, se je kot poroča britanski Independent pridružilo demokratom, okoljevarstvenikom in zastopnikom prebežnikov v boju proti Trumpu. "Če ste glasovali za Trumpa, potem boste hoteli to preskočiti," so zapisali na svoji spletni strani.

S podjetja, ki izdeluje priljubljene karte, so še sporočili, da je Trump "smešna pošast, ki se boji Mehičanov". "Tako se jih boji, da bi zgradil dvajset milijard vreden zid, s katerim - kot vemo vsi - ne bo dosegel nič," so zapisali po poročanju spletne strani CNN in nadaljevali: "Kupili smo velik del zapuščene zemlje na meji in najeli odvetniško družbo, ki je specializirana za pridobivanje zemljišč in bo gradnjo zidu otežila tako s časovnega kot finančnega vidika."

Lokacija ostaja neznanka

Denar za nakup zemlje so začeli zbirati v okviru posebnih darilnih paketov, ki so jih prodajali za 15 ameriških dolarjev. Le nekaj ur po začetku kampanje so razprodali vse pakete. Toda niso sporočili, kateri del zemlje so kupili. Objavili so zgolj videoposnetek, v katerem so poudarili, da so kupili ogromno površino na meji z Mehiko in kazali posnetke konj, ki galopirajo po puščavi. Vsi, ki so prispevali k nakupu zemlje in njeni obrambi, bodo prejeli ilustriran zemljevid kupljene zemlje in certifikat obljube s strani podjetja, da se bodo borili proti gradnji zidu.

Podjetje je sicer znano po potegavščinah, kot je podvig, ki so ga izvedli na črni petek leta 2015, ko so prodali za 50.000 ameriških dolarjev (kar znese okoli 42.000 evrov) ničesar in zbrali 100.000 ameriških dolarjev (oziroma okoli 84.000 evrov) za izkop "počitniške luknje" sredi ničesar lansko leto. V začetku leta so predstavili novo igro, kjer se norčujejo iz tehnološkega sektorja in jo poimenovali Cards Against Silicon Valley. V njej najdemo karte, ki so jih poimenovali "razumeti seksizem" in "pivske igre, ki temeljijo na Nintendu".

Cards Against Humanity je igra, v kateri en od igralcev postane sodnik (za en krog) in izbere črno kartico z vprašanjem, ali pojmi s katerimi je potrebno dopolniti stavek. Vsak igralec nato izbere iz svoje roke kartice, ki odgovorijo na vprašanje, ali zapolnijo prazna mesta. Sodnik nato razsodi, kdo je izbral najbolj bizarno in smešno kombinacijo.

K. K.