V 114. letu življenja slovo najstarejšega Zemljana, v domači vasi dan žalovanja

Španci imajo eno najdaljših pričakovanih življenjskih dob

30. januar 2018 ob 19:07

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V Španiji je le mesec dni po svojem 113. rojstnem dnevu umrl najstarejši Zemljan Francisco Nunez Olivera.

V njegovi domači vasi Bienvenida na jugozahodu Španije so danes zaradi njegove smrti razglasili dan žalovanja. "Danes je zelo mrzel dan in večina nas je zelo žalostnih," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Antonio Carmona - župan vasi, v kateri je Olivera preživel svoje življenje.

Rodil se je 3. decembra 1904. Ko se je začela prva svetovna vojna, je bil star deset let. Vse do svojega 107. leta je sam odhajal na vsakodnevne sprehode. Od leta 1988 je bil vdovec. V vasi je bil zaradi navdušenja nad istoimenskim španskim pevcem flamenka znan pod vzdevkom Marchena.

Sorodniki so njegovo dolgoživost pripisovali prehrani z zelenjavo, ki je rasla na njegovem vrtu, in kozarcu rdečega vina na dan. Vsak dan je zajtrkoval pecivo z oljčnim oljem in kozarec mleka.

Po navedbah španskega časnika El Mundo je bil Olivera eden izmed 32 prebivalcev vasi s približno 2200 vaščani, ki so starejši od 90 let.

Španci imajo sicer eno najdaljših pričakovanih življenjskih dob, kar naj bi bila predvsem zasluga španske kuhinje.

Američani s svojim seznamom

Kljub temu, da naj bi bil Olivera po navedbah španskih medijev najstarejši Zemljan, ga ni bilo na seznamu ameriške gerontološke raziskovalne skupine najstarejših Zemljanov. Tam je kot najstarejši Zemljan naveden 112-letni Japonec Masazou Nonaka, ki se je rodil 25. julija 1905.

Po besedah župana Carmone obstajajo dokumenti, da je bil Olivera starejši od Japonca."Bili smo v postopku vpisa v Guinessovo knjigo rekordov," je še pojasnil župan. Dokazovanje dejanske starosti Olivere je zapletlo dejstvo, da je bila večina vaškega arhiva uničenega med špansko državljansko vojno med letoma 1936 in 1939.

Na omenjenem seznamu je tudi 117-letna Japonka, ki velja za najstarejšega človeka na svetu.

T. H.