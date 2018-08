V Bruslju odslej tudi ulica, imenovana "To ni ulica"

Imena za trge in ulice so izbrali prebivalci Bruslja

26. avgust 2018 ob 12:12

Bruselj

Katero ime bi izbrali, če bi lahko poimenovali ulico v domačem kraju? Belgijci so v Bruslju poimenovali 28 ulic, trgov in pešpoti. Izbrali so zanimiva, a nenavadna imena ...

Belgijski predel Tour & Taxis je bil nekoč stičišče velikih industrijskih tovarn, multinacionalk in podjetij. Danes si Belgijci prizadevajo, da bi ga spremenili v središče kulture in umetnosti.

Ker je območje trenutno v fazi celovite prenove, so se mestni veljaki odločili, da bi bilo dele smiselno tudi na novo poimenovati. Odločitev glede novih imen so položili v roke ljudstva. Prejeli so približno 1400 predlogov, dokončen seznam pa je na podlagi prejetih imen oblikovala skrbno izbrana strokovna komisija.

Izbrana imena so precej nenavadna. Neka ulica je poimenovana po tradicionalnem začinjenem belgijskem piškotu – Passage du Speculoos. Druga je poimenovana po jedi, ki je sestavljena iz sira in radiča – Passage du Chicon. Ime ulice Ceci n’est pas une rue, v prevodu To ni ulica, je navdihnilo nadrealistično umetniško delo Ceci n'est pas une pipe.

Veliko ulic so poimenovali tudi po pomembnih zgodovinskih osebnostih, pa tudi po družbenih aktivistih. Ulica Chantal Akerman je tako poimenovana po belgijski feministki in režiserki.

