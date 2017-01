V Kurdistanu odprli restavracijo Trumpu v čast

Novoizvoljeni predsednik ZDA podpira kurdske sile

3. januar 2017 ob 16:08

Bagdad - MMC RTV SLO

V iraškem Kurdistanu so nekateri ljudje tako zelo prepričani, da lahko Donald Trump pomaga tudi njihovi regiji, ne le domačim ZDA, da naklonjenost novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku kažejo na precej nenavaden način.

Še posebej navdušen nad Trumpom je Nadjar Zaviti, ki je po njem poimenoval svojo ribjo restavracijo v severnem iraškem mestu Dohuk, poroča CNN. Zawiti je zasledil, je Trump med svojo predvolilno kampanjo dejal, da je velik oboževalec kurdskih sil, in ZDA pozval, naj jih oboroži v boju proti Islamski državi.

Zaviti upa, da bo novi predsednik svojo obljubo tudi izpolnil, zato je tudi svojo restavracijo poimenoval Trump Fish, Trumpova podoba, z nezmotljivo pričesko vred, pa je tudi del logotipa restavracije. Restavracija ponuja iraško nacionalno jed "maskouf" - gre za mastnega krapa, spečenega nad odprtim ognjem.

"Kar občudujem pri Trumpu, je njegova osebnost," je razložil Zaviti. "Da je odločen, nepopustljiv, upajmo, da bo s to svojo ostrino pokončal IS."

Sina poimenoval po Trumpu

Da je Trump večkrat ponovil, da namerava, ko bo predsednik, prepovedati vsem muslimanom vstop v ZDA, Zavitija ne gane kaj dosti in to pripisuje zgolj kampanjski retoriki. Upa celo, da bo nekega dne odprl podružnico Trump Fisha blizu Bele hiše - če ga bo Trump povabil, seveda.

In Zaviti ni edini iraški Kurd, navdušen nad Trumpom. Pešmerga Hasan Jamil je svojega novorojenega sina poimenoval kar Trump Hasan Jamil. "Poimenoval sem ga Trump, ker je karizmatičen in ima jasno politiko in zato je tudi zmagal na volitvah," je pojasnil za CNN.

