Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dnevnik Ane Frank ni le pomemben zgodovinski dokument, ampak tudi zrela izpoved deklice o svojih občutjih, strahovih in pogledih na strahotno zgodovinsko obdobje. Foto: EPA Sorodne novice Na sledi temne skrivnosti: kdo je izdal Ano Frank? Ana Frank kot glavna protagonistka risoromana Dodaj v

V Nemčiji prepir zaradi vlaka po imenu Ana Frank

Novi vlaki bodo poimenovani po znanih Nemcih

30. oktober 2017 ob 19:40

Berlin - MMC RTV SLO

V Nemčiji veliko prahu dviga odločitev nemških železnic Deutsche Bahn, da enega izmed novih vlakov poimenujejo po Ani Frank, eni najbolj znanih žrtev holokavsta.

Komisija je po javni razpravi izbrala 25 imen znanih Nemcev, ki bodo vtisnjena na hitre vlake nove generacije, ki bodo na tire zapeljali čez dve leti, piše BBC.

Številne je zmotila odločitev, da bo na vlaku tudi ime Ane Frank. Zastopnica nemških konservativcev Iris Eberl je na Twitterju zapisala, da gre za neokusen izbor, saj so Ano Frank in druge Jude v času nacizma ravno z vlaki deportirali v koncentracijska taborišča.

Predstavnica železnic Antje Neubauer je na to odgovorila, da je Ana Frank simbol strpnosti in predstavlja mirno sobivanje različnih kultur, kar je v današnjem času pomembnejše kot kadar koli.

Komisija, ki je izbrala 25 imen, je povedala, da izbrance druži radovednost do sveta. Na seznamu so se znašli: nekdanji nemški kanclerji Konrad Adenauer, Ludwig Erhard in Willy Brandt, filozofa Hannah Arendt in Karl Marx, pisatelj Thomas Mann, skladatelj Ludwig van Beethoven, igralka in pevka Marlene Dietrich ...

DB je v lastništvu države in je nasledil železnice Deutsche Reichbahn, s katerimi so na milijone Judov in preostalih žrtev peljali v taborišča.

Ena najbolj branih knjig na svetu

Ana Frank je bila Nemka judovskega rodu, ki se je rodila 12. junija 1929 v Frankfurtu. Leta 1933 se je njena družina zaradi vse resnejših nacističnih groženj preselila v Amsterdam. Leta 1944 so člani družine pristali v več koncentracijskih taboriščih. Ano so sprva poslali v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa so jo skupaj s sestro Margot premestili v taborišče Bergen-Belsen, kjer je umrla zaradi tifusa. Morijo je preživel le Anin oče.

Ta se je po koncu vojne vrnil v Amsterdam, našel njen dnevnik in ga objavil. Dnevnik so objavili v številnih jezikih, postal pa je ena najbolj branih knjig na svetu. Dnevnik ni le pomemben zgodovinski dokument, ampak tudi zrela izpoved deklice o svojih občutjih, strahovih in pogledih na strahotno zgodovinsko obdobje.

D. S.