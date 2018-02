V Planici garažo spremenili v smučišče. Ameriški športniki: "Genialno!"

Američani so se na poti na olimpijske igre ustavili tudi v Planici

21. februar 2018 ob 12:17

Planica - MMC RTV SLO, STA

Ameriška ekipa v nordijski kombinaciji se na olimpijske igre v Pjongčang ni odpravila po običajni poti. Ustavili so se namreč v Planici in se tam na igre pripravljali v "ogromnem zamrzovalniku, v katerega lahko vstopiš".



Na prvi pogled se zdi, da je ideja prostornega podzemnega smučišča brez zanj primernega prostora popolnoma neuresničljiva. Vendar ni tako.

V Planici so podzemno garažo združili z zamislijo o podzemnem smučišču in ustvarili učinkovito inovacijo, ki je postala pomemben kraj za pripravo ameriških nordijskih kombinatorcev za igre v Južni Koreji.

Ameriški nordijski kombinatorec Bryan Fletcher je kompleks komentiral z besedami: "Videti je kot ogromna zamrzovalna soba, v katero lahko vstopiš. Ideja o podzemnem smučišču je genialna!"

Planico so si izbrali za trening potem, ko jim je ameriška smučarska zveza po igrah v Sočiju pomembno skrčila sredstva financiranja, kar pomeni, da so se kombinatorci morali združili s smučarskimi skakalci. Kmalu se se z novimi sponzorji povezali s Slovenijo, ki ima, po poročanju ameriških medijev, vse, kar potrebujejo njihovi športniki - dovolj trenerjev, dostop do gora, primerne cene in športne komplekse potrebne za treninge.

Reciklaža snega

Kljub temu, da obisk in trening v Planici ni bil prvotni načrt ameriških športnikov, so bili nad kompleksom v Planici navdušeni. 40 milijonov vreden kompleks je namreč tudi čez poletje prekrit s snegom. Kako se to dosegli? Direktor Nordijskega centra planica Jelko Gros, je za ameriški časnik povedal, da jim je to omogočila reciklaža snega. Iz zimske smučarske skakalnice so sneg prenesli v podzemno smučišče, ki je športnikom dostopna, naslednjo zimo pa so isti sneg prestavili na progi za tek na smučeh.

K. Ši., Foto: Nordijski center Planica