V vesolje bodo izstrelili satelit, poimenovan po slovenski dijakinji

Tara Keber si je čast prislužila z zmago na likovnem natečaju

24. julij 2018 ob 16:58

Georgetown - MMC RTV SLO, STA

Z evropskega vesoljskega izstrelišča bodo izstrelili štiri satelite evropskega navigacijskega programa Galileo. Med njimi je tudi satelit Tara, poimenovan po slovenski dijakinji Tari Keber.

To čast si je 17-letna dijakinja Gimnazije Šentvid prislužila leta 2011, ko je kot 10-letna učenka osnovne šole Kašelj zmagala na likovnem natečaju Galileo na temo Vesolje in vesoljska plovila. Prvo mesto ji je prinesla slika z naslovom Vesolje ka-BUM.

Kot je za STA povedala Tara Keber, je to zanjo velika čast. "Ponosna sem, da bo satelit v vesolju nosil moje ime," je dejala.

V natečaju so sodelovali otroci, rojeni med letoma 2000 in 2002, žirija pa je izbrala po enega zmagovalca iz vsake izmed tedanjih 27 članic Evropske unije. Po vsakem zmagovalcu so poimenovali en satelit iz navigacijskega sistema Galileo.

Doslej so v okviru programa v vesolje izstrelili že 22 satelitov, v sredo pa v vesolje odhajajo še štirje sateliti, ki so poimenovani po Tari iz Slovenije, Samuelu iz Slovaške, Anni iz Finske in Ellen iz Švedske. Izstrelitev zadnjega satelita, poimenovanega po Patricku iz Velike Britanije, bo predvidoma sledila čez dve leti.

Štiri satelite sistema Galileo bodo z evropskega vesoljskega izstrelišča v Francoski Gvajani izstrelili z evropsko nosilno raketo Ariane-5. Ocenjena vrednost projekta do leta 2020 je 10 milijard evrov.

K. Ši.