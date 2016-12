Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rojstnodnevne zabave se je udeležila nepričakovana množica ljudi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vabilo na rojstni dan postala spletna uspešnica - prišla nepričakovana množica

Vabilo, ki je ušlo nadzoru

27. december 2016 ob 09:06

Ciudad de México - MMC RTV SLO

Tisoče ljudi se je udeležilo praznovanja rojstnega dne neke Mehičanke, potem ko je njen oče v videoposnetku povabili "vse". Posnetek pa se je razširil po svetovnem spletu.

Rubi Ibarra Garcia je imela vse prej kot navadno praznovanje 15. rojstnega dne. Gre za prav posebni rojstni dan, ki ga v Mehiki imenujejo "quinceanara". Na začetku meseca je njen oče objavil videoposnetek, v katerem je poudaril, da so na praznovanje vabljeni vsi. Hkrati je poudaril, da bodo zbrane zabavale tri skupine. Ogledali pa si bodo lahko tudi konjsko dirko.

Že pred samim praznovanjem je 1,2 milijona ljudi potrdilo, da se bo udeležilo zabave. Samo, da so lahko začeli s praznovanjem, so morali člani družine prebiti skozi celo četo novinarjev. Njen oče je priznal, da so želeli povabiti zgolj sosede in prijatelje, ampak hkrati je poudaril, da niso želeli prav nobenega odsloviti.

Na koncu so pripravili številne šotore in mize, kjer so povabljence čakali hrana in pijača. Vse obiskovalce je pozdravila slavljenka dneva, ki je bila zelo prešernega razpoloženja.

Ni znano, zakaj je videoposnetek postal tako velika uspešnica na spletu, da so ga delili več kot 800.000-krat. Hkrati pa so pripravili številne slikovne potegavščine. Ibarra je kasneje v intervjuju dejal, da si ni predstavljal, da bo posnetek postal takšna uspešnica. "Hotel sem samo povabiti ljudi iz vseh koncev - samo to," je še dodal Ibarra.

K. K.