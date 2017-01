Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Pogreb tajvanskega politika so popestrile plesalke ob drogu. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veselo in nepozabno slovo - pogrebni sprevod popestrile plesalke ob drogu

Prometna zmešnjava

7. januar 2017 ob 14:03

Tajpej - MMC RTV SLO/STA

Sorodniki tajvanskega politika Tunga Hsianga so pokojniku pripravili takšno slovo, kot si je želel - del pogrebnega sprevoda so bile plesalke ob drogu, kar je povzročilo pravo prometno zmešnjavo.

Sprevod priljubljenega lokalnega politika v južnem tajvanskem mestu Čiaji je vključeval 200 vozil, med njimi pa so izstopali džipi različnih barv, na strehe katerih so pritrdili drogove. Ob njih je zaplesalo okoli 50 plesalk, ki so ob glasbeni spremljavi razkazovale svoje čare in gibe na strehah vozečih avtomobilov.

Želel je veselo in nepozabno slovo

Tung Hsiang, ki je umrl decembra zaradi bolezni, star 76 let, je bil v Čiajiju znana osebnost. Ne le da je bil več desetletij dejaven v lokalni politiki in je zasedal različne pomembne položaje, bil je tudi znan kot vesel in družaben človek. Po navedbah njegove družine je želel, da je tudi njegovo slovo veselo in nepozabno.

"Povedal nam je, da si to želi, skozi sanje dva dni pred pogrebom," je za lokalno televizijo CTS povedal pokojnikov brat Tung Mao Hsiung.

Dogodek je požel veliko zanimanja mimoidočih, ki so navdušeni fotografirali sprevod, nekateri motoristi so mu celo sledili.

Na Tajvanu se po navedbah ameriške televizije CNN večkrat zgodi, da se za pogrebe ali verske festivale najemajo dekleta na klic, ponekod tudi za striptiz. Navada ima po pojasnilih ameriškega antropologa Marca Moskowitza korenine v tradiciji najemanja žalovalk, ki so bile plačane, da so jokale na pogrebih.

D. S.