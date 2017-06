Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Med stožci voziti star avtomobil je povsem drugače kot nekega sodobnega. Foto: MMC RTV SLO

Video: Brez hidravlike in s trdim volanom mimo ovir

5. rally prvenstvo starodobnikov

24. junij 2017 ob 23:20

Muta - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na cesto so se danes odpravili tudi starodobniki. Na Muti se je 50 voznikov iz vse Slovenije pomerilo v spretnostni vožnji med stožci, čez deske in ovire.

Dogde iz leta 1924, pa 87 let star motor francoske proizvodnje, opel record karavan s tremi vrati - to so redki primerki kulturne dediščine, ki so jih lastniki pripeljali na štart.

Ker hitrost ni ravno domena starostnikov, so tekmovali v spretnostni vožnji. Povzdigali so se na ovire, pa ustavljali 120 cm pred njo. Predvsem pa so uživali na 90 kilomterov dolgi progi, ki so jo morali prevoziti v štirih urah.

Brez hidravlike, s trdim volanom, z zavorami zgolj na zadnjih kolesih ... "Med stožci voziti star avtomobil je povsem drugače kot nekega sodobnega," je opozoril vodja prireditve Franjo Maček.

VIDEO 5. rally prvenstvo starodobnikov

T. H., Lea Vornšek/TV Slovenija