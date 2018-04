Video: Kako robot v devetih minutah sestavi Ikein stol?

Pomembna je ravno pravšnja moč

19. april 2018 ob 12:12

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Singapurski znanstveniki so našli rešitev za vse, ki imajo dovolj nerazumljivih navodil za sestavljanje pohištva. Razvili so namreč robota, ki je stol švedskega pohištvenega velikana Ikea sestavil v le osmih minutah in 55 sekundah.

Naprava, sestavljena iz dveh mehanskih rok s prijemalkami, postopek začne tako, da s 3D kamero posname dele stola, razporejene po tleh. Nato začne sestavljati stol, pri čemer ena roka drži del stola, druga pa namešča vijake.

Vsaka roka ima podoben razpon gibov kot človeška roka. S pomočjo senzorjev na rokah pa robot določa, s koliko moči morajo delovati mehanski prsti, ki pobirajo sestavne dele in jih sestavljajo.

"Za robota je sestavljanje Ikeinega stola bolj zapletena naloga, kot se zdi," je povedal vodja raziskovalcev tehnološke univerze v singapurskem Nanyangu, ki so razvili robota, Pham Quang Cuong. Pojasnil je, da mora biti sestavljanje razdeljeno v več različnih korakov. Med drugim je treba določiti položaj posameznih delov in moč, s katero jih mora prijeti. Poleg tega je treba zagotoviti, da se roki ne zaletita.

Singapurski raziskovalci skušajo robota razviti tako, da bo sposoben sestaviti pohištvo na podlagi posnemanja ljudi, navodil ali samo z ogledom sestavljenega izdelka. Vendar pa lahko za zdaj sestavi samo Ikein stol.

A. P. J.