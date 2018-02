Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kurenti so glasno odganjali zimo tudi pred stavbo državnega zbora. Foto: BoBo VIDEO Kurenti obiskali hram dem... Dodaj v

Video: Kurenti so prišli zimo odganjat tudi v hram demokracije

Sloveniji so zaželeli vse dobro

6. februar 2018 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Skupina kurentov je s tradicionalnim obiskom državnega zbora vse dobro Sloveniji zaželela tudi v letošnjem letu. Glasne preganjalce zime je sprejel podpredsednik DZ-ja Primož Hainz in v nagovoru spomnil, da so živi ohranjevalci tisočletne slovenske kulturne dediščine.

V hram demokracije so pustno-etnografsko obarvan sprevod s kurenti, orači in pokači na čelu povedli 16. princ karnevala Aleš Goričan, plemeniti Maksimilijan Gregorič, župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar in predsednik 58. kurentovanja Branko Brumen. Z glasnim zvonjenjem, poki bičev in oranjem brazd pred stavbo parlamenta so ven priklicali Hainza, nato mu je Senčar izročil poslanico z dobrimi željami za Slovenijo, predsednik tokratnega Kurentovanja mu je predal podobo kurenta, princ karnevala pa spominski šal največjega pustnega festivala v tem delu Evrope, so v sporočilu za javnost navedli organizatorji festivala.

Hainz je v nagovoru kurentom spomnil, da kulturna dediščina ni zgolj predmet raziskovanja in muzejskega varovanja, temveč se krepi in razvija v živem stiku z ljudmi, ki iz roda v rod prenašajo izročilo in upanje v blaginjo vseh, ki živimo v Sloveniji. "Kleni ljudje Ptujskega in Dravskega polja, Haloz in dela Slovenskih goric so ohranili svojo tradicijo kljub nekaterim nasprotovanjem posvetnih in cerkvenih oblasti," je dejal Hainz in dodal, da je prepričan, da bodo svojo nalogo odganjanja zime opravili vestno in dosledno, pri tem pa jim je zaželel veliko sreče.

Kurentovanje se je na Ptuju začelo 3. februarja, nekaj ur po tradicionalnem polnočnem kurentovem skoku na domačiji nekdanjega princa karnevala Zokija Matevža v Budini pri Ptuju, ki vsako leto poteka na svečnico. Festival se je začel z etnopovorko in predajo oblasti karnevalskemu princu, končal pa se bo na pustni torek, 13. februarja. Obhodi kurentov so, kot je znano, od lanskega decembra del seznama Unescove nesnovne dediščine.

T. K. B.