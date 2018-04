Video: Mononofu - z 8,5 metra najvišji robot na svetu

Navdih inženir našel v animirani seriji

13. april 2018 ob 11:44

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonski inženir Masaki Nagumo je bil v otroških letih velik navdušenec nad japonsko animirano serijo Mobile Siut Gundam, zato si je vrsto let želel izdelati ogromnega robota, za katerega je navdih našel v omenjeni seriji.

Tako je nastal 8,5 metra visok humanoidni robot, ki ima dve roki in nogi in tehta kar sedem ton. Vsebuje tudi kabino z več zasloni in krmilniki, v katero lahko zleze pilot in od tam upravlja robotove roke in noge. Poleg tega lahko premika prste in zgornji del telesa ter se giba naprej in nazaj. Hiter ravno ni, saj zmore hitrost le slab kilometer na uro. Ima pa nekaj drugega - zračno puško, ki izstreljuje gumijaste žogice s hitrostjo 140 kilometrov na uro.

Po Nagumovih načrtih je velikanskega robota razvilo podjetje Sakakibara Kikai. Poimenovali so ga LW-Mononofu, zdaj pa ga ponosno razkazujejo. "Prepričan sem, da razvoj takšnega robota predstavlja veliko poslovno priložnost," je dejal 44-letni Nagumo, ki je dejal, da so se liki iz njegove priljubljene serije že prej preselili tudi na filmska platna, v japonske stripe (manga) in videoigre.

"Prepričan sem, da je Mononofu največji robot na svetu," je dodal, a pri tem je nastala tudi težava - je višji od vhoda, zato še ne vedo, kako bi ga spravili iz tovarne. Edina možnost, da "zadiha" svež zrak, je trenutno, da ga predtem razstavijo.

Podjetje je v preteklosti izdelalo že več manjših, a podobnih robotov, ki jih ponujajo v najem za različne rojstnodnevne zabave in druge dogodke.

A. P. J.