Video: Muzej, kjer lahko sanjaš z odprtimi očmi

Obisk v muzeju iluzij vse večji

4. januar 2017 ob 20:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Ljubljani obstaja kraj, kjer je vse narobe: voda namesto dol teče gor in tam, kjer bi morala biti tla, je strop - vse to v muzeju iluzij.

Muzej iluzij ponuja različne nenavadne izkušnje - lahko razpadete v različne barve, izgubite tla pod nogami in se vam popolnoma zavrti, lahko pa vam noge kar odrežejo in postanete kosilo. V muzeju, ki so ga odprli pred štirimi meseci, je na voljo kar 40 različnih modelov, ki obiskovalce popeljejo v svet domišljije.

Obisk je vedno večji, pojasnjuje Urška Humar iz muzeja. Med prazniki je bil porast tujih gostov, v času, ko ni praznikov, pa prihajajo domači gostje, ki so iz vse Slovenije.

Obiskovalci se najdlje zadržijo v igralnici, kjer so najbolj na preizkušnji sive celice. "Pred nekaj tedni sta bili tu dve gospodični, ki sta preživeli tukaj kar štiri ure," pojasni.

T. K. B., Matija Mastnak (TV Slovenija)