Video: Najboljši rolkarji sveta tekmovali v Novi Gorici

Priljubljeni urbani športi

5. junij 2017 ob 21:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Urbani športi – rolkanje, triki s skirojem ali kolesom – so med mladimi vse bolj priljubljeni. To se je izkazalo tudi na največjem evropskem rolkarskem tekmovanju v Novi Gorici s številno udeležbo športnikov z vsega sveta in množico gledalcev.

Rolkarji so svoje vratolomne, res že kar akrobatske trike izvajali štiri dni na poligonu. Treningi in tekme so se vrstili vse od jutra do večera. Navduševali so tudi na mestnem trgu.

Najmlajši pravijo, da se pravzaprav začenja tako, s figuricami. "Moraš v bistvu najprej s figurico, pa greš šele potem zares," je povedal Val, ki je povedal, da je pri rolkanju najboljši adrenalin. Z njim se je strinjala tudi tekmovalka iz Videma: "Ko sem na rolki, se počutim, kot da letim. Napolni me z adrenalinom." Dekleta so bila v manjšini, vendar prav tako drzne kot fantje.

Sto tekmovalcev je prišlo iz več deset držav. "Prvič sem tu in zelo uživam," je povedal tekmovalec iz Slovaške. Konkurenco je ocenil kot močno: "Res je prišlo veliko dobrih rolkarjev."

Rolkanje je dobilo tudi največjo mednarodno športno potrditev, saj bo na olimpijskih igrah v Tokiju prvič uradna tekmovalna disciplina. Organizator Flowgrinda 2017, Davor Miljković, je povedal: "International Skate Board Federacija in Olimpijski komite pripravljata cel program, kako se bodo ta tekmovanja izpeljala na olimpijadi."

Bolj kot sama tekmovalnost, pa pravijo, da je rolkanje: "V bistvu je način življenja. Čim začneš zares rolkati, sploh drugače gledaš na vse skupaj."

VIDEO Rolkarji v Novo Gorico privabili številne obiskovalce

D. S., Mojca Dumančič, TV Slovenija