Video: Namesto ananasa in manga v Sloveniji okusna indijanska banana

Odporna in nezahtevna sorta, ki bogato obrodi

26. september 2017 ob 20:04

Pečice - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sadno drevo z imenom asimina prihaja iz Severne Amerike, kjer ga imenujejo tudi indijanska banana ali paw-paw, zelo dobro pa uspeva tudi v našem okolju.

Že leta 2000 ga je med prvimi pri nas v Posavju zasadil tudi Anton Baznik. Indijanska banana je zelo odporna sadna sorta, košate rasti, prelepih velikih listov in čudovitih temno vijoličastih cvetov, ker prihaja iz Severne Amerike, pa je odporna na nizke temperature in brez težav uspeva tudi v našem okolju.

V teh letih je Baznik ugotovil, da gre res za posebno sorto, ki pri nas uspeva vsepovsod in daje tudi obilo okusnih, dišečih in aromatičnih plodov, ki jih lahko uživamo sveže, iz njih lahko naredimo marmelade ali jih namočimo v žganje in dobimo prav poseben liker.

"Plodovi so izredno okusni, imajo okus ananasa, manga, banane. Zorijo nekje v septembru, tudi v oktobru, postopno. Vitaminov imajo, mineralov in ostalih stvari imajo več kot vse drugo sadje, tudi do sedemkrat več," pravi Baznik.

Asimine ni treba škropiti, ne potrebuje obrezovanja, nima nobenih škodljivcev in bolezni, pri njej pa je uporabno tudi listje.

