Sorodne novice Foto: Pogumni zimski plavalci so se pognali v Blejsko jezero

Video: Pet zanesenjakov štafetno preplavalo Piranski zaliv

1. zimsko štafetno plavanje

19. februar 2017 ob 19:37

Portorož - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Čeprav se februarja ljudje običajno toplo oblečeni ukvarjamo z zimskimi športi, pa so se danes v Piranskem zalivu pomerili plavalci.

Priredili so namreč prvo zimsko štafetno plavanje, na katerem je po pravilih Plavalne zveze dovoljena le minimalna plavalna oprema - kratke kopalne hlače, očala in kapa, vsi ostali dodatki, ki pripomorejo k plovnosti ali ogrevanju telesa, pa so prepovedani.

Treba je preživeti prvih pet minut

Pobudnik zimskega štafetnega plavanja Denis Benčič se je na pot podal prvi: "Za mano so že štiri svetovna prvenstva v zimskem plavanju. Vsi smo mnenja, da si krepimo imunski sistem in nas to združuje," je pojasnil.

Šafetno palico je nato prevzel Marsell Marinšek, ki je ubral tehniko vzvratnega plavanja, a se je vseeno izkazala za uspešno. "Tistih prvih pet minut moraš preživeti, takrat je malo hladno. Potem pa se zdi, kot da imaš kožo namazano z mentolom," je opisal.

Plavalce je spremljal tudi zdravnik, ki je zatrdil, da so izjemno dobro pripravljeni. "Telesne temperature, ko so prišli iz vode, so bile precej nižje, kot sem mislil, da bodo. Fantje se res izjemno podhladijo, ko so prišli ven iz vode, so bile njihove temperature pod 25 stopinj Celzija. Zanimivo pa je to, da je njihova zavest, ko pridejo iz vode popolnoma nemotena," je opisal dr. Gregor Ravnikar.

V prihodnje si želijo, da bi se jim pridružili še ostali zanesenjaki, tudi sosednje iz hrvaške Istre.

VIDEO Štafetno plavanje v Piranskem zalivu

T. H., Erter Pust/TV Slovenija