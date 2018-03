Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obiskovalkam so podelili nageljne. Foto: BoBo

Video: Po nagelj na Limbarsko goro ali ženske na pohodu

Pohod je namenjen ženskam

18. marec 2018 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na Limbarski gori sredi marca že 30 let pripravljajo pohod, imenovan Po nagelj na Limbarsko goro, ki je namenjen predvsem ženskam. Organizatorjem jubilejne prireditve jo je danes nekoliko zagodlo vreme, kljub temu pa so se na goro povzpeli številni zvesti obiskovalci te prireditve.

V mrazu in megli so se zjutraj proti vrhu Limbarske gore nad Moravčami zgrinjale precej manjše skupine pohodnikov kot prejšnja leta, ko so našteli tudi do 15.000 obiskovalcev.

Tokrat jim je zagodlo tudi vreme. "Vreme nam spet ni naklonjeno," je povedala Jana Toman, predsednica društva krajanov Limbarske gore: "Mi se trudimo, da izpeljemo celotno prireditev tako, kot je treba. Vse smo pripravili, tudi jubilejni zbornik."

Francka Toman, tajnica Društva krajanov Limbarske gore, pa je dodala: "Kar nas najbolj drži pokonci, je naš gorjanski ponos in zato vztrajamo. Tudi vse spodbudne besede ljudi, ki nam stojijo ob strani."

Priprava takšne prireditve terja izjemno veliko energije, volje in časa. Za jubilejno prireditev pa so se še posebej potrudili. "Da so 30 let zdržali ob pripravljanju tega srečanja, je pa vse pohvale vredno," se je organizatorjem poklonil Martin Rebolj, župan Moravč.

Čeprav so pripravili več nageljčkov za obiskovalke, kot jih je tokrat prišlo na goro, to ni pokvarilo razpoloženja. V nasprotju s prejšnjimi leti pa so se pohodniki na vrhu Limbarske ustavljali le za krajši čas.

Tudi veseli zvoki zabavnega programa večine obiskovalcev niso zadržali na gori za daljši čas, vseeno pa so pohodniki zatrjevali, da drugo leto zagotovo spet pridejo.

D. S., Miro Štebe, TV Slovenija