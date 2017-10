Video: Razigrana nosoroginja prinaša upanje za svojo vrsto

V naravi živi le še nekaj sto črnih nosorogov

28. oktober 2017 ob 13:00

Dvur Kralove - MMC RTV SLO

V začetku oktobra se je v češkem živalskem vrtu skotila črna nosoroginja, kar je po besedah strokovnjakov majhen, a pomemben korak v boju za ohranitev te ogrožene živalske vrste.

V Afriki živi le še nekaj sto črnih nosorogov, ki jih ogrožajo predvsem divji lovci, v živalskih vrtovih po Evropi pa prebiva še okoli 140 nosorogov te vrste.

Eden od skrbnikov v češkem živalskem vrtu, Jan Zdarek, je za ABC News povedal, da je novoskotena nosoroginja v odličnem stanju in da bo pri svoji mami Etoshi ostala še vsaj nekaj let. Po tem se bo morda pridružila nosorogom, ki so jih iz češkega živalskega vrta že preselili v njihovo naravno okolje v vzhodni Afriki.

V živalskem vrtu Dvur Kralove, ki velja za enega najboljših skrbnikov nosorogov na svetu, imajo trenutno 20 črnih nosorogov, kar je najštevilnejša čreda te vrste v Evropi.

Zdarek je dodal, da je prihodnost črnih nosorogov kljub vsem prizadevanjem za njihovo ohranitev še vedno negotova.

Utrinke iz češkega živalskega vrta si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

M. Z.