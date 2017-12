Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mavrice načeloma trajajo manj kot eno uro. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v

Video: Rekordna mavrica kot "dar z neba" - trajala je kar devet ur

Študenti in profesorji so jo ves čas fotografirali in snemali

4. december 2017 ob 16:20

Mavrica je čudovit naravni pojav, ki pa navadno traja le nekaj minut - a prejšnji teden so bili raziskovalci v Tajvanu priča kar devet ur trajajoči mavrici, ki jo zdaj želijo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.

Raziskovalci s kitajske kulturne univerze v Tajpeju so čudo narave ves čas vneto fotografirali in snemali ter tako temeljito dokumentirali dejstvo, da je mavrica neprekinjeno trajala od 6.57 do 15.55. "Res je bilo neverjetno. Zdelo se je kot dar z neba. To je nekaj tako redkega!" je bil po dogodku vzhičen Čou Kun Hsuan, profesor z oddelka za atmosferske znanosti, ki je skupaj s sodelavcem Liu Čing Huangom in številnimi študenti vodil projekt dokumentiranja mavrice.

"Po štirih urah smo mobilizirali svoje študente in prosili vse na šoli, naj mavrico dokumentirajo in nam pošiljajo slike," je za BBC pojasnil Čou in dodal: "Ko smo podrli rekord šestih ur, mi je komaj uspelo pojesti kosilo, ker sem bil tako na trnih. A se je zgodilo nekaj še neverjetnejšega - mavrica se je kar nadaljevala in nadaljevala, dokler ni presegla rekorda za kar tri ure."

Že prejšnji ponedeljek so imeli raziskovalci priložnost opazovati izjemno dolgotrajno mavrico, a ta ni presegla dotedanjega rekorda - kot rekorderka je bila namreč do zdaj zapisana mavrica, ki so jo lahko v angleški pokrajini Yorshire spremljali 14. marca 1994 med 9.00 in 15.00, navaja BBC. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov, ki tajvansko prošnjo za vpis mavrice med rekorderke še preučuje, povprečna mavrica traja malo manj kot eno uro.

Čou je sicer prepričan, da težav pri vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov ne bo. "Z več kot 10.000 fotografijami, ki smo jih posneli mi na našem oddelku in še številnih, ki so jih posneli študenti in ljudje, ki živijo v bližini, sem prepričan, da ne bo težav pri dokazovanju niti sekunde trajanja mavrice," še pravi Čou.

Turistični potencial mavrice rekorderke

Pogoji za nastanek tajvanske mavrične rekorderke so v tajvanski gorski verigi Jangmingšan pogosti vsako zimo, saj takrat v zraku ostane ujeta vlaga sezonskega monsuna, ki v kombinaciji s sončnimi žarki in šibkim vetrom daje idealne pogoje za nastanek večurne mavrice, je še pojasnil Čou in dodal, da ima opazovanje mavrice tudi turistični potencial: "Razmišljam o tem, da bi odgovorne v tajpejskem mestnem oddelku za turizem pozval, naj promovirajo slogan: 'Pri nas lahko pozimi vidite neverjetno deveturno mavrico. Pridite v Tajpej!'"

