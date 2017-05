Video: Sedjuk z evrovizijskega odra v pripor, grozi mu zapor

Vitalij Sedjuk se bo zaradi potegavščine zagovarjal pred sodiščem

15. maj 2017 ob 10:20

Kijev - MMC RTV SLO

Ukrajinskemu novinarju Vitaliju Sedjuku, ki je znan po svojih potegavščinah na velikih dogodkih, za njegovo dejanje na letošnjem izboru za pesem Evrovizije grozi najhujša kazen doslej.

Ukrajinski novinar Vitalij Sedjuk, ki je znan po svojih potegavščinah, pri katerih so njegove najpogostejše žrtve zvezdniki, si je med nastopom privoščil lansko zmagovalko evrovizijskega izbora Džamalo. Ko je Džamala občinstvu prepevala svojo novo pesem, se je mojster potegavščin Vitalij izmuznil mimo varnostnikov in našel pot do odra.

Ogrnjen v zastavo Avstralije se je med odpenjanjem hlač sprehodil okoli pevke in nato celotnemu občinstvu v Kijevu ter gledalcem pred domačimi zasloni pokazal svojo zadnjico. Kmalu zatem je bil odstranjen z odra. Kot je videti na posnetku, je Vitalijevo dejanje ukrajinsko pevko sicer presenetilo, vendar se med nastopom ni pustila zmesti.

Mojstra potegavščin so takoj aretirali in nato zadržali v 72-urnem priporu. Zaradi povzročenega incidenta se bo moral zagovarjati na sodišču – grozi mu zaporna kazen do petih let, plačati pa bo moral tudi denarno kazen.

Slovi po svojih "napadih" na zvezdnike

Vitalij Sedjuk je veliko pozornosti pritegnil že s svojimi preteklimi dejanji, ko je deloval predvsem na rdečih preprogah pred velikimi hollywoodskimi dogodki. Privoščil si je zvezdnike, kot so Adele, America Ferrera, Leonardo Di Caprio, Will Smith, Kim Kardashian, Miranda Kerr in Bradley Cooper. Kljub pestremu naboru potegavščin bo zaradi svoje zadnje očitno nosil najhujše posledice. Pred tem si je zaradi šal prislužil le kritike in zaušnico Willa Smitha, za napad na Brada Pitta je bil obsojen na 20 dni družbenokoristnega dela in plačilo sodnih stroškov, za incident na Oskarjih 2013, ko se je skušal pretihotapiti na dogodek, pa mu je sodišče dodelilo tri leta pogojne kazni.

Sicer pa Vitalij ni prvi, ki se mu je uspelo prebiti na evrovizijski oder med pevskim nastopom. Leta 2010 je ta podvig izpeljal še en mojster potegavščin, Jimmy Jump, ki se je na odru nepovabljen pridružil španskemu predstavniku Danielu Digesu.

M. Z.