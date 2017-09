Video: Slovenska navijaška falanga že roma proti Turčiji!

Letala, avtobusi, kombiji, avtomobili ...

16. september 2017 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Le še en dan nas loči od velikega finala na evropskem prvenstvu v košarki, a to je dovolj časa za vse, ki želijo v Carigradu podpreti našo reprezentanco. Slovenski navijači se množično in z različnimi prevoznimi sredstvi odpravljajo v Turčijo.

Po podatkih turističnih agencij bo samo z letali danes in jutri potovalo več kot 2500 Slovencev, slabih 1000 jih je na prizorišču že od polfinala, na 1500 kilometrov dolgo pot po cestah pa se je verjetno odpravilo še enkrat toliko ljudi.

Skupini, ki sta dopoldne odpotovali iz Ljubljane in Novega mesta, sta pospremili tudi ekipi Televizije Slovenija - reportažo si lahko ogledate v priloženem videu.

Na Kompasu so za MMC povedali, da z njimi v Carigrad potuje okoli 1500 Slovencev, danes dopoldne so se ljudje grebli še za zadnja prosta mesta. "Šlo bi jih še enkrat toliko, vendar v regiji preprosto ni dovolj letal," so potožili.

Romanje nad oblaki

Pogled na spletno stran odhodov z letališča Jožeta Pučnika razkrije, da bo z Brnika v Turčijo odletelo 11 letal. Današnje letalo bo vzletelo ob 20.05, jutri pa gre na pot prava falanga. Prvo letalo bo odrinilo že ob 4.40, nato pa bodo sledili še odhodi ob 6.15, 7.00, 7.15, 8.00, 9.00, 9.10, dve ob 11.00 in še zadnje ob 11.15.

Vsa torej odrinejo pravočasno, da se ujame navijaško razpoloženje v mestu in nato odpravi v dvorano Sinan Erden stiskat pesti za slovenske junake, ki se bodo na parketu s srbskimi košarkarji bojevali za zgodovinski naslov prvaka.

VIDEO Navijaški avtobusi krenili v Carigrad

T. H.