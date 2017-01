Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Marcin, Ula in Piotr med potjo čez Slovenijo. Foto: MMC/Televizija Slovenija Po stranskih cestah potujejo po Evropi že od 5. januarja, do zdaj so prevozili že dobrih 1000 kilometrov. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Video: Trije Poljaki okoli sveta s traktorjem tudi čez "tropsko" Slovenijo

Pravijo, da mraza sploh ne čutijo več

18. januar 2017 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Trije Poljaki so se odločili, da gredo okrog sveta. In to s traktorjem, s traktorjem brez kabine. Kako je videti pot okoli sveta pozimi, s povprečno hitrostjo 25 kilometrov na uro?

Zelo počasi so do zdaj z več kot 50 let starim traktorjem, ki za sabo vleče prikolico, prepotovali dobrih 1000 kilometrov.

Po stranskih cestah potujejo po Evropi že od 5. januarja. Pričeli so v goratem predelu južne Poljske, potovali preko Slovaške, Madžarske, ekipa Televizije Slovenije jih je danes ujela v bližini Ljubljane.

Velikokrat se vozijo tudi ponoči - dizelsko gorivo jim je na poti namreč že zmrznilo in so imeli kopico težav, zato poskušajo imeti čim več časa motor v pogonu. Priznavajo, da potovanje s traktorjem ima svoje omejitve - a mraz ni ena izmed njih.

"Slovenija je za nas tropska dežela, daleč na jugu Evrope. Na Poljskem je bilo prejšnji teden -37 stopinj Celzija," se posmeji Marcin Obalek. "Trepalnice so mi že večkrat zamrznile," pa potoži Ula Kisiel-Panko. "Imam dvoje rokavic in dvoje hlač, tudi na čevljih imam dodatno zaščito," kameri pokaže Piotr Sliwinski.

V pričakovanju vroče Afrike

Vsi trije Slovenijo poznajo že dlje časa. Radi imajo našo hrano in tudi pijačo, kot je razbrati iz pesmi, ki jo prepevajo: "En hribček bom kupil, bom trte sadil ...". Naprej na pot pa ne želijo, dokler snemalna ekipa ne poskusi še nekaj njihovih specialitet, in tako novinarki Tjaši Potisk ponudijo poljsko klobaso.

Koliko časa bodo še potovali, ne želijo napovedati, vedo pa, da je cilj naslednjih dnevov ali tednov Afrika. In vsaj tam se bodo naužili malo sonca in toplejših temperatur, ki jih v Evropi v teh dneh primanjkuje.

VIDEO S traktorjem okrog sveta

T. H.