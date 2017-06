Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Skulpture srbskega umetnika so razstavljene v 15 državah sveta, večinoma v Aziji. Foto: RTV SLO

Video: V Prlekiji nastaja železna umetnina priznanega kiparja

Železni kasač bo na ogled postavljen od septembra

27. junij 2017 ob 21:16

Križevci pri Ljutomeru - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Ljutomerski kasač je najpomembnejši del prleške identitete. Te konje še vedno redijo na številnih prleških domačijah, zdaj pa tam nastaja tudi zanimiva skulptura, ki jo izdeluje umetnik iz Srbije.

Zorkovi imajo trenutno v hlevu sedem kasačev – triletna Iskra je bila lani celo državna prvakinja. Gospodar Dušan Zorko, ki tekmuje z njo, si življenja brez kasačev ne zna predstavljati in pravi: "Ko imaš kak naporen in stresen dan v poslovnem svetu, si naprežeš konja in greš z njim v naravo, tako to lažje prebrodiš."

Dveletnega konja Jimpeto Joya si je pred kratkim ob prihodu ogledal priznani srbski kipar Nedim Hadžiahmetović, ki ga je v Prlekijo povabilo društvo 29a. Umetnik, čigar skulpture so postavljene v 15 državah sveta, predvsem v Aziji, že nekaj dni ustvarja skulpturo kasača in pravi, da ne bo šlo za čisto klasično upodobitev konja.

Društvo 29a, ki prireja tudi kiparske kolonije, skupaj z lokalno skupnostjo načrtuje postavitev skulpture v središču Križevcev. Železni kasač Jimpeto Joy z avtorskim pečatom umetnika iz Negotina naj bi vas krasil od septembra, društvo pa že snuje nove projekte, s katerimi bi združili kulturo s tamkajšnjo turistično ponudbo.

M. Z., Bojan Peček