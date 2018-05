Video: "Zaplesalo" rekordnih 1.374 brezpilotnih letalnikov

3. maj 2018 ob 08:22

Kitajci so postavili nov Guinnessov rekord, saj so v zrak hkrati poslali več kot 1.300 brezpilotnih letalnikov, opremljenih z raznobarvnimi lučkami, ki so v zraku priredili pravo svetlobno pašo za oči.

Za nenavadno predstavo je bilo odgovorno podjetje EHang, ki je hkrati upravljalo natanko 1.374 "plešočih" brezpilotnih letalnikov, s tem pa so postavili rekord v največjem številu zračnih plovil brez človeške posadke. Celoten dogodek je trajal 13 minut, letalniki pa so bili razporejeni na več kot kilometru zračne razdalje, poroča Deutsche Welle.

Pravo umetniško predstavo so lahko občudovali prebivalci mesta Šjan. Letalniki so uprizorili 16 različnih tridimenzionalnih formacij, od kamele, Bude in hitrega vlaka, ustvarjalci pa so se poklonili tudi zunanjepolitični strategiji kitajskega predsednika Ši Džinpinga "En pas - ena cesta", s katero želi Peking znova obuditi trgovinske povezave po nekdanji Svileni cesti.

Do zdaj je rekord v najbolj množičnem letu brezpilotnih letalnikov imelo ameriško podjetje Intel, ki je med zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu v Južni Koreji februarja letos v zrak istočasno poslalo 1.218 teh zračnih plovil, ki so vse bolj razširjena.

