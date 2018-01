Vodna prevara v slogu "bedakov in konjev" - na zdravje kar iz pipe

Gostom podtikali navadno vodo

29. januar 2018 ob 21:55

Bruselj - MMC RTV SLO

Znana belgijska pivovarna je vložila tožbo zoper dve restavraciji, ki sta v steklenice njene nagrajene mineralne vode točili vodo iz pipe, nato pa jo prodajali kot ustekleničeno.

Negazirana mineralna voda Val, ki jo polnijo v pivovarni Haacht, velja za prestižno, a gosti dveh restavracij v prestolnici očitno niso opazili, da namesto belgijskega izdelka višjega cenovnega razreda pijejo njeno preprosto različico.

Prevaro so namreč opazili šele v podjetju samem, ko so primerjali številke naročil.

Z restavracijama, katerih imen javnosti za zdaj niso razkrili, so pri Haachtu pogodbo sklenili leta 2008 in vrsto let je sodelovanje potekalo kot po maslu, nato pa so leta 2015 opazili, da je število naročil nenadoma drastično upadlo in se nikoli več ni dvignilo na prejšnjo raven.

Zato so v restavraciji poslali sodnega slugo, ki je prinesel devet steklenic vode, analize v podjetju pa so pokazale, da je bila v njih navadna voda iz pipe.

Pri Haachtu zato gostinskima objektoma očitajo prevaro, poneverbo in poseg v njihov izdelek ter zahtevajo nadomestilo za storjeno škodo, bruseljski restavraciji pa se očitkov otepata in postavljata pod vprašaj način zasega in analize omenjenih steklenic.

Scenarij iz komedije

Afera tako na sodni epilog še čaka, mediji pa so jo že primerjali s potegavščino iz znamenite britanske humoristične serije Only Fools and Horses (Samo bedaki in konji), ko je v epizodi iz leta 1992 Del Boy navdušenim kupcem kot naravno mineralno vodo iz vrelca Peckham prodajal vodo, ki je izvirala kar iz cevi za zalivanje z dedkovega vrta, skrite med kamni.

T. H.