Volitve izkoristil za reševanje svojih ljubezenskih težav

Svojo nekdanjo zaročenko želi nazaj

12. maj 2018 ob 14:50

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

V Iraku potekajo parlamentarne volitve, ki jih je domiselni Iračan izkoristil tudi za reševanje svojih ljubezenskih težav: iraško prestolnico Bagdad je polepil s predvolilnimi plakati, s katerimi želi znova osvojiti srce nekdanje zaročenke.

"To žensko sem ljubil dve leti. Bila sva zaročena in načrtovala sva poroko. A pred poroko so ljudje začeli natolcevati, da sem jo prevaral. Začela sva se prepirati. Bilo je vedno huje in nato se je vmešala njena družina in najina zveza je razpadla," je pojasnil 32-letni inženir elektrotehnike s psevdonimom Hajduz.

Dodal je, da se je ob številnih predvolilnih plakatih domislil, da jih bo izkoristil v svojo korist. "Ne da bi se potegoval za volitve, pač pa zgolj, da izrazim svojo ljubezen." Za to je namenil 1.400 evrov svojih prihrankov, nekaj denarja pa si je moral izposoditi celo od prijateljev.

Sestavil svoj volilni program

Za Asuz, kar je psevdonim njegove zaročenke, je napisal pesem: "Nisi samo ženska, si tudi moja domovina ..." in na svojem volilnem seznamu sebe postavil kot kandidata številka dva, vodilni kandidat pa je njegova zaročenka. Na koncu je sestavil še slogan: Ljubezen in zvestoba.

S pomočjo prijatelja je nato v soseski, kjer živi njegova nekdanja zaročenka, ter vzdolž glavnih prometnic v glavnem mestu razobesil 65 predvolilnih plakatov; potreboval je tri noči zapored. A njegovo početje do zdaj ni obrodilo sadov.

Asuzina družina je v svoji soseski že odstranila vse plakate, njeni bratje pa so od Hajduza tudi že zahtevali, naj se umiri. Asuz se svojemu nekdanjemu zaročencu tudi še ni oglasila. A Hajduz se še ni predal: "Nisem izgubil upanja, še vedno čakam na njen odgovor."

