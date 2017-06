Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vran Canuck, ki ustrahuje vancouverske poštarje. Aprila ga je fotografiral Shawn Bergman. Foto: Facebook Canuck and I Eden izmed stanovalcev je na ulico postavil opozorilo, da za red in mir skrbi Canuck. Foto: Facebook Canuck and I Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vran, ki je lani ukradel morilski nož, tokrat ustrahuje poštarje

Vran Canuck je zaščitni znak enega izmed okrožij v Vancouvru

28. junij 2017 ob 11:33

Vancouver - MMC RTV SLO

Ne sneg, ne dež in ne vročina ne ustavijo kanadskih poštarjev, da ne bi opravili svojega dela - raznesli pošiljk in pisem po domovih. Zdaj pa so povsem nemočni pred zloveščim vranom, ki jih ustrahuje in preprečuje njihovo delo.

Tuji mediji tako poročajo, da je kanadska pošta v enem izmed okrožij na vzhodu Vancouvra morala prekiniti dostavljanje pošte, saj so poštarji prestrašeni potarnali, da jih napada vran. Enega izmed njih je ranil do krvi.

Pošta, ko bo "spet varno"

Predstavnik kanadske pošte Phil Legault je dejal, da je "varnost zaposlenih najpomembnejša" in potrdil, da je vran res napadel poštarje med opravljanjem dela. Legault je še dejal, da so prebivalcem okrožja svetovali, naj sami hodijo po pošto, z dostavljanjem pa bodo nadaljevali takoj, "ko bo spet varno".

Kanadski mediji so se poglobili v zgodbo in ugotovili, da poštarjem ni strahu v kosti pognala katera koli ptica, pač pa vran, ki zaradi preteklih incidentov že ima ime. Gre za razvpitega samca z imenom Canuck, ki si je dom našel v omenjenem okrožju, letos pa si je v njem zgradil tudi gnezdo.

Kjer se pojavi, so težave

Canuck je postal slaven lani, ko jo je zagodel policistom in kriminalistom, ki so v Vancouvru preiskovali nek umor. Canuck je namreč priletel in s kraja zločina ukradel nož. Zloglasno ptico so ta mesec opazili tudi med vožnjo na mestni podzemni železnici in med krajo zajtrka neki ženski v McDonald'su. Canuck je celo tako znan, da ima na Facebooku svoj profil.

Vran se je še posebej spoprijateljil z domačinom Shawnom Bergmanom, ki je na Facebooku zapisal, da se v njegovem imenu opravičuje kanadski pošti za preglavice, ki jim jih povzroča. Dodal je, da kar trije njegovi sosedje že več kot dva meseca niso dobili pošte na dom, saj vran poštarjem onemogoča dostavo. Dodal je, da Canuck letos nima potomcev, čeprav je zgradil gnezdo: "Upam, da bo imel več sreče prihodnje leto," je dodal Bergman, ki trdi, da so sosednje kljub preglavicam, ki jim jih povzroča, strpni do njegovega živalskega prijatelja: "Večina stanovalcev v naši soseski ima rada Canucka. Vsaj tako mi zatrjujej."

A. P. J.