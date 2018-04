Z dvorišča Bele hiše je izginilo Macronovo darilo - sadika hrasta

Le kaj se je zgodilo s sadiko hrasta?

29. april 2018 ob 18:11

Washington - MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku Bele hiše s seboj prinesel hrast, ki so ga posadili na vrtu pred predsedniško palačo. A zgodilo se je nepričakovano - drevo je izginilo!

Po prihodu francoskega predsednika in žene sta predsednika na sadiko hrasta najprej nasula nekaj lopat zemlje, Macron pa je ob tem dejal, da je drevo iz francoskega gozda Belleau prinesel v spomin na prvo svetovno vojno.

Danes je na mestu, kjer je še včeraj stalo drevo, le košček uničene trave. Sadika hrasta, ki je pognala v gozdu, kjer je junija leta 1918 umrlo 9.000 ameriških marincev, je na predsednikovem vrtu stala le štiri dni.

Bela hiša izginotja drevesa še ni želela komentirati, sporočili pa so, da je hrast na varnem.

Kje je hrast?

Na spletu se že pojavljajo ugibanja, kaj se je zgodilo s sadiko hrasta. Francoski mediji so prepričani, da so ga vrtnarji Bele hiše presadili - za to vrsto hrasta je namreč ugodneje, če je posajena jeseni, ko ima dovolj časa, da požene globoke korenine. Hrast, ki je posajen na začetku poletja, zaradi suhe in trde zemlje globokih korenin namreč ne more pognati.

K. Ši.