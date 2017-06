Za Ruse ni dvoma - največja osebnost vseh časov je Stalin

26. junij 2017 ob 16:41

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Rusi so v javnomnenjski raziskavi sovjetskega diktatorja Josipa Stalina izbrali za najpomembnejšo zgodovinsko osebnost. Drugo mesto si delita ruski predsednik Vladimir Putin in pesnik Aleksander Puškin.

V anketi, ki jo je aprila izvedel neodvisni javnomnenjski center Levada, so anketiranci izbirali deset posameznikov, ki so po njihovem mnenju odigrali najpomembnejšo zgodovinsko vlogo. Končni seznam je štel 20 osebnosti, ki so presegle šest odstotkov glasov. Med njimi so bili le trije tujci.

Na prvem mestu se je znašel sovjetski diktator Josip Stalin, ki uživa močno podporo zaradi zmage v drugi svetovni vojni. Zbral je 38 odstotkov. Na drugo mesto sta se s 34 odstotki uvrstila nekdanji premier in zdajšnji predsednik države Putin ter ruski pesnik Puškin. Za Putina je to sicer najboljši rezultat, odkar se je leta 2003 prvič uvrstil na ta seznam.

Putinu in Puškinu sledijo revolucionar Vladimir Lenin, ruski car Peter Veliki in astronavt Jurij Gagarin. Najmanjši zgodovinski doprinos so Rusi pripisali zadnjemu sovjetskemu predsedniku Mihailu Gorbačovu.

Na seznam so se uvrstili znani državniki, pisatelji in znanstveniki, a samo trije Neruski – francoski vojaški in politični vodja Napoleon Bonaparte ter fizika Albert Einstein in Isaac Newton.

