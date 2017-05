Zakaj Španci večerjajo tako pozno?

Razlog ni njihova sproščenost

14. maj 2017 ob 12:22

Madrid - MMC RTV SLO

Mnogo popotnikov meni, da Španci vedno tako pozno večerjajo zaradi njihove sproščenosti in umirjenega načina življenja, a dejanski razlog se po poročanju BBC-ja skriva povsem drugje.

V Španiji so restavracije v polnem zagonu ob tistem času, ko v mnogo drugih državah kuharji za tisti dan počasi že končujejo svoje delo. Sploh ne gre za sproščen mediteranski duh, temveč za to, da Španci že več kot 70 let živijo v napačnem časovnem pasu.

Če pogledamo na zemljevid, je Španija na enaki zemljepisni dolžini kot Velika Britanija, Portugalska in Maroko – tako bi načeloma morala biti tudi v istem časovnem pasu (greenwiški srednji čas), a je v enakem časovnem pasu kot Slovenija (srednjeevropski čas).

Zakaj torej Španci živijo v "napačnem časovnem pasu"? General Franco je leta 1940 spremenil njihov časovni pas ter vse ure premaknil za eno uro naprej v znak podpore nacistični Nemčiji. Španci so bili v tistem času v razsulu zaradi državljanske vojne, tako da se s spremembo časa sploh niso pretirano ukvarjali.

Obrokom so se še vedno posvečali ob enakem času kot prej in tako so se kosila premaknila na drugo uro popoldan, večerje pa na deveto uro zvečer.

Po koncu druge svetovne vojne se časovni pas več ni zamenjal in tako so ostali v srednjeevropskem času. Leta 2016 je premier Mariano Rajoy dejal, da vlada pripravlja načrt, po katerem se bo delovni dan končal ob šestih in ne osmih zvečer. Del tega bi bil tudi ponoven prehod na greenwiški srednji čas.

Turistični delavci se temu močno upirajo, saj menijo, da ravno dolgi dnevi v Španijo privabljajo mnogo turistov. Na drugi strani pa so nekateri mnenja, da bi imela zamenjava časovnega pasu pozitiven vpliv na produktivnost. Španci namreč delovni dan začnejo ob devetih, se po dveurnem odmoru za kosilo k delu vrnejo ob štirih ter delovni dan končajo okrog osmih zvečer.

P. B.