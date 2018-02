Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iz zapora je pobegnil tako, da je prelisičil tako varnostnike kot svojega brata. Foto: Pixabay Dodaj v

Zapornik omamil brata dvojčka, mu ukradel oblačila in pobegnil

Po dobrem letu so ga našli

14. februar 2018 ob 14:15

Lima - MMC RTV SLO

Perujske oblasti so po dobrem letu iskanja ujele pobeglega zapornika, ki je iz ječe izginil tako, da se je preoblekel v svojega brata dvojčka.

Alexander Delgado je v zaporu v bližini perujske prestolnice Lima prestajal 16-letno zaporno kazen zaradi spolne zlorabe otroka in ropa. Ko ga je januarja lani obiskal njegov brat dvojček Giancarlo, ga je Alexander omamil, se preoblekel v njegova oblačila in preprosto odkorakal iz zapora.

Pristojni so kmalu ugotovili, da Giancarlo, ki jih je takoj, ko se je zbudil, opozoril na bratovo prevaro, govori resnico in Giancarlovo identiteto potrdili s primerjavo prstnih odtisov. A kljub temu so ga sumili, da je bratu pomagal pobegniti, obtožbe pa ovrgli šele v ponedeljek, ko so Alexandra znova prijeli.

Obljuba nagrade se je obrestovala

Pobeglega zapornika so ujeli na podlagi namiga v pristaniškem mestu Callao, so po poročanju BBC-ja pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in dodali, da se je tokrat obljuba nagrade v zameno za informacije o iskani osebi, izplačala. Preostanek kazni bo Alexander preživel v najbolj varovanem perujskem zaporu.

Ob prijetju je sicer pojasnil, da je pobegnil le zato, ker "si je obupano želel videti mamo", očitkov o morebitnem bratovem sodelovanju pa ni komentiral.

