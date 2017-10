Zaradi opolzke poročne fotografije britanskega para prepoved porok na Rodosu?

Napovedujejo se tožbe

16. oktober 2017 ob 16:06

Atene - MMC RTV SLO

Poročna fotografija, ki je bila mišljena kot nedolžna žgečkljiva zabava za britanska mladoporočenca, se je znašla v središču škandala, zaradi katerega bi lahko na Rodosu v prihodnje vsem tujcem prepovedali poroke na tem grškem otoku.

Škandal je sprožila nevesta, 34-letna Carly Lunn, ko je na svojih družabnih omrežjih objavila fotografijo sebe na kolenih med simuliranjem oralnega zadovoljevanja svojega 27-letnega soproga Matthewa z visoko dvignjeno pestjo in spuščenimi hlačami. Fotografija je nemudoma zaokrožila po spletu, par pa je bil deležen komentarjev, od pohvalnih do kritičnih, češ da "zato nihče ne mara Britancev na otokih".

Najbolj ogorčeni so bili domačini na Rodosu, ki so že tako siti pijanih britanskih turistov, ki zadnja leta oblegajo otok. Prebivalci so zaradi opolzke fotografije pozvali k ustreznim ukrepom, rodoški škof Kiril pa je nemudoma prepovedal vse poroke tujcev v samostanu svetega Pavla, pred katerim je bila sporna fotografija posneta.

Poroke rezervirane do leta 2021

"Danes me je zaradi te odločitve v joku poklicalo že na stotine nevest in ženinov iz Velike Britanije in od drugod po svetu. Ta škandal je močno pretresel našo skupnost. Smo ena najslavnejših poročnih destinacij na svetu, za poroke pa smo polno rezervirani že do leta 2021," je za The Times povedal Giorgos Eleftheriu, župan mesteca Lindos.

In še: "Grki smo in nam sta naša tradicija in svetost religioznih krajev izjemno pomembni. Takega gnusnega vedenja ne moremo dopustiti." Po navedbah domačinov je sicer kar "99 odstotkov" vseh porok tujcev na Rodosu britanskih.

Carly Lunn se brani, da fotografija odraža njun nagajivi smisel za humor, in meni, da je fotografija, posneta v šali, "genialna".

Domačini se ne strinjajo in so ogorčeni. Mnogi menijo, da bi bilo treba par celo tožiti, predvsem pa zahtevajo, da se javno opravičita tako Rodosu kot tudi Cerkvi. "Sram naj ju bo zaradi škode, ki sta jo povzročila. Bi storila isto v svoji domovini, pred britansko kapelo? Ali pa pred judovsko sinagogo ali muslimansko mošejo?" se sprašuje Eleftheriu.

Razjarjeni pari

Otoške oblasti pravijo, da bodo počakale do konca sezone, nato pa nameravajo podpisati uradni odlok, s katerim bodo tujcem prepovedali poroke na Rodosu. A s tem morda zgodbe še ne bo konec. Lunnovima namreč s tožbami grozijo neveste in ženini, ki so imeli že rezervirano poroko na otoku, pa bodo zdaj morali načrte spremeniti.

Med njimi sta Daniel Gaynor (32) in njegova zaročenka Mandy Jackson (30). "Ta dva nizkotneža sta prizadela tudi naju z zaročenko. Poroko načrtujeva že dve leti in pol," je povedal Gaynor za Daily Mail. "Oglasil se bom pri odvetniku, da bi videl, ali se lahko proti njima vloži tožbo. Gnoj sta."

Podobno meni tudi Gemma Hunter (37), ki se je z zaročencem Matthewom Hewittom (38) nameravala v cerkvi svetega Pavla poročiti avgusta 2018. Zdaj se boji, da bosta morala načrte spremeniti zaradi "obscenih dejanj" svojih rojakov. Hunterjeva še čaka, da ji njena poročna načrtovalka sporoči dokončno odločitev, je pa za agencijo PA povedala: "Vse skupaj je kar velik šok. Predstavljaš si, kako bo vse potekalo, potem pa izveš, da bi lahko vse padlo v vodo. Sva v popolni negotovosti."

BRITISH COUPLE'S in front of the St. Paul Greek Orthodox Monastery . ALL FOREIGN WEDDINGS ON THE GREEK ISLAND OF RHODES ARE NOW BANNED. pic.twitter.com/wNrG30qvvx — Veshtichanstvena (@arianastam) October 14, 2017

