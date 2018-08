Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Booba je eden bolj znanih francoskih raperjev, v lasti pa ima tudi modni butik. Foto: Reuters Zaradi pretepa so v začetku avgusta začasno zaprli letališko preddverje za odhode. Foto: Reuters Dodaj v

Zaradi spopada med raperjema zaprli pariško letališče

Sodnik odredil izpustitev proti varščini

24. avgust 2018 ob 08:56

Pariz - MMC RTV SLO

Dva izmed največjih francoskih raperskih zvezdnikov sta bila izpuščena iz zapora, potem ko sta se pred tremi tedni spopadla na pariškem letališču Orly, zaradi česar so morali letališče delno zapreti.

Pretep med ekipama zagrizenih tekmecev Boobo in Kaarisom v brezcarinski trgovini so posneli potniki s svojimi mobilnimi telefoni.

Sodnik je odredil, da zaradi "vztrajne sovražnosti med obema skupinama" raperja ostaneta za zapahi do 6. septembra. A prizivno sodišče v Parizu je v četrtek sodnikovo odločitev razveljavilo in na podlagi varščine izpustilo oba raperja in osem članov njunih ekip.

Varščina za raperja je znašala 30.000 evrov, sodnik pa jima je ob tem odredil izročitev njunih potnih listov in prepoved približevanja drug drugemu, navaja Guardian.

Booba in Kaaris, ki sta bila ob incidentu na poti na koncert v Barceloni, se že dalj časa prepirata na družabenih omrežjih, zato so jima nekateri uporabniki v šali predlagali, naj svoje razlike razrešita s pestmi.

Po navedbah letališke uprave je pretep "ogrozil življenja drugih", zato so proti pevcema vložili ovadbo. Raperja sta bila vse od incidenta 3. avgusta zaprta v ločenih zaporih.

Parfum kot orožje

Elie Yaffa, kot je pravo ime 41-letnega Boobe, naj bi se z 38-letnim Kaarisom sprl, ker ga ta ni podprl v sporu s francoskim raperjem Rohffom. Rohffa so lani obsodili na petletno zaporno kazen zaradi hujšega telesnega napada v Boobovem modnem butiku.

Kaarisova odvetnika sta na sodišču trdila, da je Booba njuno stranko poklical na stran, nato pa žalil njegovega otroka in ženo, preden ga je več Boobovih spremljevalcev "naskočilo". V spopadu naj bi bile kot orožje uporabljene stekleničke parfuma.

Boobov odvetnik Yann Le Bras je po drugi strani za BFM TV dejal, da posnetek nadzornih kamer dokazuje, da so bili Kaaris (pravo ime Okou Armand Gnakouri) in člani njegovega spremstva tisti, ki so bili "zelo agresivni". Po izpustitvi njegove stranke iz zapora je Le Bras novinarjem dejal, da bi moral sodnik tako odločitev sprejeti že 3. avgusta. "V pretepu ni bil poškodovan nihče, razen protagonistov," je dejal.

K. S.