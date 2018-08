Zaradi vročine imajo Finci mir pred komarji

Razmnožili pa so se obadi

9. avgust 2018 ob 13:40

Helsinki - MMC RTV SLO

Neobičajna vročina na severu Evrope je terjala nepričakovano žrtev - komarje. Na Finskem je namreč tako vroče, da so te nadležne žuželke iz družine dvokrilcev praktično izginile.

Ne le v južni Evropi, temperatura je bila v zadnjih tednih visoko nad dolgoletnim povprečjem tudi na Finskem, ki je doživela najtoplejši julij v svoji zgodovini. Najvišja izmerjena temperatura v državi je bila 33,7 stopinje Celzija.

Ljudje so se umaknili v senco in hladne prostore, visoka temperatura pa je zahtevala visok davek pri populaciji komarjev, ki jih po vročih dneh na Finskem skorajda ni več, piše BBC. V običajnih poletjih so komarji na Finskem precejšnja nadloga, letos pa so z nekaterih območij izginili.

Kot je dejal Jukka Salmela z univerze na Laponskem, so se plitvi bajerji, ki jih je veliko na Laponskem, zaradi vročine izsušili, prav tja pa samice komarja odlagajo svoja jajčeca.

Po drugi strani pa takšno vreme več kot ustreza obadom, ki jih letos kar mrgoli. "Skoraj nisem mogel zadržati smeha, ko sem opazoval ogromno množico obadov. Česa takšnega še nisem videl," je dejal Salmela.

Vročina ne ustreza niti domačim živalim, ki jih finski kmetje redijo zaradi mleka. Zaradi pomanjkanja sveže trave se kmetje bojijo, da jim bo v zimskih mesecih zmanjkalo sena, zato so veliko živali odpeljali v klavnice.

A. P. J.