Zastareli ločitveni postopki v moderni Veliki Britaniji

Če ločitev ni sporazumna, morata zakonca pred dokočno razvezo ločeno živeti še pet let

26. julij 2018 ob 17:45

London - MMC RTV SLO, STA

Ločitev je v Angliji in Walesu zares mučen proces – trenutna zakonodaja razvezo brez privolitve enega od zakoncev namreč dopušča le v primeru, da imata zakonca že pet let ločena domovanja ali v primeru dokaza, da je zakon propadel.

Kot dokaz se skladno z zakonodajo štejejo le prešuštvo, nerazumno vedenje ali pobeg zakonca.

68-letna Britanka Tina Owens je na sodišče vložila vlogo za ločitev od svojega 80-letnega moža Hugha. Ona trdi, da je v zakonu "brez ljubezni" nesrečna, on pa, da si žena razveze želi le zaradi ljubezenske afere in dolgčasa.

Nižje sodišče je ženino zahtevo zaradi šibkih argumentov zavrnilo, pred dokončno ločitvijo pa morata zakonca najprej pet let živeti vsak zase, da dokončno "premeljeta" svoje želje, grehe in zamere. Poročena bosta morala ostati do leta 2020.

Premožna zakonca sta poročena od leta 1978 in imata skupaj dva odrasla otroka. Tina Owens je vložila ločitev maja 2015, potem ko se je odselila iz njunega skupnega domovanja.

Soproga je obtožila avtoritarnega vedenja in pretirane zahtevnosti, do te mere, da z njim ne more ostati.

Nižje sodišče je sicer potrdilo, da se je zakon končal, vendar je razloge Owensove za razvezo označil za "šibke" in zato njen zahtevek zavrnil.

Owensova se je nato po pomoč obrnila še na vrhovno sodišče, vendar je tudi to soglasno odločilo, da mora "za zdaj" ostati v zakonskem stanu.

Vrhovni sodnik Nicholas Wilson je sicer povedal, da primer sproža "neprijetne občutke". Ob tem je še dodal, da "bi moral parlament mogoče razmisliti o nadomestitvi zakona, ki bi gospe Owensovi omogočil ločitev zaradi zgoraj navedenih okoliščin".

