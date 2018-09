Zlatko in Nuška Drašček v novi skladbi opevata lepote Slovenije

Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo

7. september 2018 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V okviru promocijske kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo je nastala nova skladba z naslovom Domovini, v kateri sta moči združila raper Zlatko in pevka Nuška Drašček. Ob tem je bil izdan tudi slikovit glasbeni videospot, v katerem so prikazane slovenske turistične znamenitosti.

"Revni kralji držijo v lasti si gradove, bogat narod stoletja uživa tvoje slapove," govori del besedila skladbe, ki je nastala izpod peresa Zlatka. Skladba, v kateri lahko slišimo tudi pevko Nuško Drašček, je sicer del kampanje, za katero stoji Slovenska turistična organizacija (STO).



Kot so pojasnili pri STO-ju, so pesem podprli z namenom "širjenja dobrega glasu o naši državi kot obiska vredni turistični destinaciji". "Pesem, ki zgovorno v besedi in glasbi upodablja to, kar prebivalci naše dežele občutijo ob odkrivanju njenih lepot, neokrnjene narave in pristno prijaznih ljudi," so zapisali ob objavi videospota, ki med drugim prikazuje Ljubljano, Blejsko jezero, lipicance, lepote slovenskih jam, gora, gozdov in rek.

Z današnjim dnem se je sicer končal poletni del nacionalne kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo. Ta je namenjena spodbujanju domačinov in obiskovalcev, da v objavah na družbenih omrežjih Instagram, Facebook in Twitter razkrijejo svoje najljubše kotičke države in tako postanejo ambasadorji slovenskega turizma. STO želi s to kampanjo med drugim pomagati razpršiti turistične tokove in spodbuditi obisk manj znanih in obleganih točk.

Slovenske znamenitosti na Instagramu

V času poletne kampanje so na STO-ju na družbenih omrežjih zasledili 219.471 novih objav z uporabljeno ključno besedo #ifeelslovenia, kar pomeni kar 140-odstotno povečanje uporabe omenjene ključne besede v primerjavi s prejšnjimi obdobji. V času kampanje je bilo v povprečju dnevno 2.300 objav, največ v mesecu avgustu.

Objave na družbenih omrežjih z uporabo ključne besede #ifeelslovenia so od junija do začetka septembra dosegle več kot 60 milijonov uporabnikov, objavljene fotografije pa so skupno prejele pet milijonov všečkov.

STO bo kampanjo nadaljeval tudi v prihodnje in tako še naprej vabi k objavam s ključno besedo. Cilj je doseči dva milijona objav.

Videospot in nekaj fotografij, ki so bile na Instagramu objavljene s ključno besedo #ifeelslovenia, si lahko ogledate spodaj.

View this post on Instagram A post shared by Peter Yan (@yantastic) on Sep 6, 2018 at 4:01am PDT

View this post on Instagram A post shared by primoŽ Šenk (@fenrisdesignandphotography) on Aug 14, 2018 at 8:56am PDT

View this post on Instagram A post shared by Daniel Fischer | Austria (@danielfischer.photo) on Sep 6, 2018 at 10:21am PDT

View this post on Instagram A post shared by Denis Zuran (@zurandenis) on Sep 6, 2018 at 1:49am PDT

View this post on Instagram A post shared by Zoran L Trojar (@zokus_gf) on Sep 7, 2018 at 5:35am PDT

M. Z.