Znak Hollywood nepridipravi preoblikovali v Hollyweed

Silvestrska potegavščina

1. januar 2017 ob 21:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ene izmed najbolj znanih kalifornijskih znamenitosti so se lotili nepridipravi, ki so besedo Hollywood spremenili v Hollyweed.

Predstavniki losangeleške policije so za CNBC dejali, da je vandal splezal na znak ter z nekakšno ponjavo ustvaril učinek, da sta obe črki E izgledali kot O.

Znak so na podoben način preoblikovali že prvega januarja 1976 ter to poskušali večkrat ponoviti tudi v naslednjih letih, a vseeno je bilo potrebnih 41 let, da jim je to tudi uspelo. Tako kot letos, je tudi leta 1976 skupina študentov uporabila ponjavo ter z njeno pomočjo preoblikovala črke.

Prebivalci Los Angelesa, ki jih je po najdaljši noči v letu pričakalo še presenečenje na eni izmed največjih znamenitosti, svoje presenečenje izrazili na družbenih omrežjih. "Zdi se mi, da si je varnostna služba za silvestrovo vzela prosto," je zapisal en uporabnik. "Še en dan ni mimo, pa je leto 2017 že občutno boljše od leta 2016," pa je svoje mnenje izrazil Evan.

IT'S 7:01 AM & I JUST GOT HOME AND THE HOLLYWOOD SIGN SAYS "HOLLYWEED"? REALLY THO GUYS pic.twitter.com/mvRauVrBQH — Alex Sloane (@alexsloanemusic) January 1, 2017

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG — Sd3gaughC (@Sd3gaughC) January 1, 2017

1976 vs 2017 WHO WORE IT BETTER? #hollyweed pic.twitter.com/hiIQbEundI — Keegan Allen (@KeeganAllen) January 1, 2017

P. B.