Bi bilo smotrno povečati globe za neutemeljeno necepljenje?

Nov primer ošpic znova razplamtel razpravo o (ne)cepljenju

9. januar 2018 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cepljenje je najbolj učinkovit javnozdravstveni ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni, vključno z ošpicami, znova poudarjajo na pristojnem ministrstvu, kjer so zaradi upada precepljenosti oblikovali delovno skupino, ki je pripravila več ukrepov.

"Na ministrstvu za zdravje popolnoma zaupamo pediatrom na pediatrični kliniki, ki skupaj z infektologi in epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje obravnava zadnji primer ošpic in izvaja vse, kar je treba, da bi ta izbruh omejili," je izpostavila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec.

Poudarila je, da cepljenje svetujejo vsem, ki potujejo, saj so izbruhi ošpic pogosti v številnih državah, tudi v soseščini. "Ponovno pozivamo starše, naj se odločijo za cepljenje svojih otrok v skladu s programom zato, ker je cepljenje najboljša zaščita vsakega posameznika, in zato, ker ob dovolj velikem deležu precepljenih ščitimo tudi tiste, ki ne morejo biti cepljeni, najbolj ranljive," je dodala. Tako je po njenih navedbah cepljenje dober in učinkovit ukrep za vsakega posameznika in dober ukrep za skupnost.

Na množičen pojav izbruha ošpic v nekaterih evropskih državah in sočasnost upadanja trenda precepljenosti v Sloveniji so na ministrstvu opozorili že junija. Da bi obrnili trend zmanjševanja precepljenosti, so na ministrstvu oblikovali interdisciplinarno delovno skupino, v kateri so močno zastopani pediatri, je dejala Gobčeva.

Ta skupina je pripravila niz ukrepov, ki jih že izvajajo, pravi Gobčeva. Med njimi okrepljeno komunicirajo, osveščajo in podajajo verodostojne informacije o dobrobiti cepljenja. V oktobru so imeli tudi medijsko kampanjo na to temo. Prav tako delajo na tem, da bi verodostojne in najnovejše informacije o cepljenju ponovno uvrstili v redna izobraževanja zdravstvenih delavcev.

Aktivno so pediatri sodelovali tudi na dnevih ravnateljev vrtcev in osnovnih šol, kjer so razpravljali o cepljenju in pomenu precepljenosti v kolektivu. Prav tako so izdali priporočila za študente in dijake tistih šol, ki se pri svojih praksah srečujejo z bolniki, da pri njih preverjajo stanje precepljenosti. Med drugim so tako preverjali precepljenost pri otrocih, ki so šli na zdravstvena letovanja, saj je precepljenost pomemben pogoj za to napotitev.

Bi bilo smotrno povečati globe?

Za starše, ki se ne odločajo za cepljenje, pa so izdali letak z informacijami o posledicah te odločitve in o tem, kako ravnati, če do bolezni pride, da bi čim bolj omejili širjenje te bolezni. V okviru delovne skupine so razpravljali tudi o spremembah veljavne zakonodaje. Sklenili so, da bo ostalo obvezno cepljenje, je pa treba spremeniti nekatere administrativne postopke, med drugim prenesti odločanje o medicinskih razlogih za opustitev cepljenja z upravnega postopka na stroko. Po njihovem mnenju bi bilo tudi smotrno povečati globe za neutemeljeno necepljenje. Zdravstveni inšpektorat vsako leto vodi okoli 40 takšnih postopkov.

Razprava pa je tekla tudi o tem, da bi omejevali vpis necepljenih otrok v vrtce, ampak dokončne odločitve še niso sprejeli. "Ta odločitev mora biti zelo pretehtana in mora biti sprejeta v najširšem konsenzu vseh vpletenih, ki jih ta odločitev zadeva," je povedala.

Nov primer ošpic - po otroku zbolel še oče

Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana se, kot je znano, ukvarjajo z novim s primerom vnosa ošpic. Z ošpicami okuženi odrasli je v četrtek svojega otroka spremljal na kliniki. Da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe, zdaj na kliniki iščejo vse ljudi, s katerimi je okuženi prišel v stik. Doslej so odkrili okoli 250 ljudi, ki so bili v stiku s to osebo. Okuženi moški naslednji dan obiskal tudi Zdravstveni dom Izola in dan pozneje še urgenco v Splošni bolnišnici Izola. Gobčeva je dejala, da je epidemiološko spremljanje navodil v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in njihovih območnih enot. Tako je pozvala vse, naj spoštujejo navodila epidemiologov.

T. K. B.