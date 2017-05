Kronična vnetna črevesna bolezen: ni dovolj le zdravljenje

Za boleznijo trpi okoli 7000 Slovencev

19. maj 2017 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za kronično vnetno črevesno boleznijo v Sloveniji trpi okoli 7000 ljudi, pristojni pa opozarjajo, da je za uspešno obvladovanje bolezni ključno zgodnje odkitje bolezni in bolniku prilagojeno zdravljenje.

KVČB je skupno ime za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis, gre pa za imunsko pogojeno bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Bolezen je kronična, torej ni popolnoma ozdravljiva, pojasnjujejo v društvu za omenjeno bolezen, in dodajajo, da so za njo značilni zagoni vnetja in različno dolga obdobja umiritve (remisije). Najpogosteje se pojavi med 15. in 35. letom, pojavnost bolezni pa narašča tudi pri otrocih. Po svetu za njo trpi okoli pet milijonov ljudi, v Evropi okoli 2,2 milijona, v Sloveniji pa okoli 7000 ljudi.

Pri tem v društvu opozarjajo, da pri kroničnih boleznih, kot je KVČB, ni dovolj le zdravljenje z zdravili, ampak so nujne tudi podporne terapije in prilagajanje življenjskega sloga, koristna pa je tudi izmenjava mnenj obolelih.

Ob tem izpostavljajo tudi, da so že sami simptomi pri bolnikih različni, zato mora biti tudi zdravljenje prilagojeno posamezniku. "Da bi bilo čim bolj uspešno, pa se mora zdravljenje neprestano optimizirati glede na potrebe posameznega bolnika," pravijo v društvu in dodajajo, da je najpomembnejše, da družinski zdravniki čim hitreje prepoznajo bolezen in pacienta napotijo k specialistu gastroenterologu, ki potem vodi zdravljenje, pravijo v društvu.

Za svetovni dan omenjene bolezni je določen 20. maj, ki ga bodo s posebnim programov obeležili v Mariboru. Sočasno bodo po Sloveniji, tako kot v drugih 40 državah sveta, osvetlili znane objekte, stavbe in spomenike z enotno vijolično barvo, ki je bila izbrana kot barva dneva KVČB.

T. K. B.