Rak trebušne slinavke: relativno redek, a še vedno precej smrtonosen

Največkrat ga odkrijejo prepozno

16. november 2017 ob 10:34

16. november 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se rak trebušne slinavke ne pojavlja prav pogosto, vseeno velja za enega od rakov z najslabšo prognozo - predvsem zato, ker je le petina bolnikov ob postavitvi diagnoze primerna za kirurško zdravljenje.

Pojavnost raka trebušne slinavke ni zelo visoka, saj predstavlja približno dva odstotka vseh rakov, večinoma se pojavil po 65. letu, enako pogosto pri vseh spolih. A zbolevanje zadnja leta narašča - v zadnjih desetih letih se je namreč število na novo obolelih podvojilo -, tako da danes s to diagnozo v Evropi živi več kot 100.000 bolnikov, v Sloveniji okoli 400.

Po podatkih slovenskega registra raka SLORA je v povprečju med letoma 2010 in 2014 zbolelo 360 ljudi letno (približno toliko jih zaradi tega raka tudi umre), s čimer se rak trebušne slinavke uvršča na 10. (pri moških) oz. 9. mesto (ženske) po pogostosti. Medtem, ko pri drugih rakih strokovnjaki opažajo večanje odstotka petletnega preživetja, ostaja ta številka pri raku trebušne slinavke enaka že nekaj desetletij, kljub uvajanju novih zdravil in novih metod zdravljenja (povprečno 17 na 100.000 prebivalcev med letoma 2010 in 2014).

Pri polovici bolezen razširjena že ob diagnozi

Visoko smrtnost pri omenjeni bolezni strokovnjaki pripisujejo predvsem prepoznemu odkritju bolezni, saj, kot piše na spletni strani ljubljanskega Onkološkega inštituta, je samo petina bolnikov ob postavitvi diagnoze primerna za kirurško zdravljenje, pri tretjini je bolezen področno napredovala, pri polovici pa že razširjena. Rak trebušne slinavke najpogosteje zaseva v jetra, trebušno mreno in trebušne bezgavke.

Nevarnostni dejavniki za nastanek raka trebušne slinavke so poleg starosti tudi kajenje, prehrana, bogata z mesom in živalskimi maščobami, sladkorna bolezen, kronična vnetja trebušne slinavke, izpostavitev določenim kemikalijam ter v 5-10 odstotkih dedni dejavniki, strokovnjaki pojasnjujejo na spletni strani. Onkološki bolniki za iskanje novih zdravil

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o raku trebušne slinavke želijo v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije spodbuditi iskanje novih učinkovitih zdravil. Namen dneva je ozavestiti tako vladne predstavnike, ki so odgovorni za financiranje, kot znanstvenike, ki naj bi pospešili ustrezne raziskave, in farmacevtske družbe, ki naj poiščejo nova učinkovita zdravila, pojasnjujejo. Ciljna na skupina je tudi širša javnost, ki bi morala z zdravim življenjskim slogom skrbeti za svoje zdravje in biti pozorna na simptome, ki so značilni za tega raka.

Po vsem svetu se bodo na omenjeni svetovni dan odvijali številni dogodki, posvečeni boju proti raku trebušne slinavke. V značilno vijolično svetlobo se bodo ovila številna evropska mesta, med drugim tudi Ljubljanski grad.

Zamisel o svetovnem dnevu ozaveščanja o raku trebušne slinavke je zaživela leta 2015 na pobudo mednarodne skupine organizacij bolnikov, ki se zavzemajo za boj proti raku trebušne slinavke. Doslej smo svetovni dan obeleževali 13. novembra, ker je ravno na ta dan tudi obletnica hudega terorističnega napada v Parizu, pa se je Svetovna zveza proti raku trebušne slinavke odločila, da dan letos obeležimo 16. novembra.

