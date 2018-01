Število obolelih in umrljivost zaradi raka materničnega vratu se še naprej manjšata

Največkrat zbolevajo starejše ženske po 50. letu

21. januar 2018 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V okviru evropskega tedna preprečevanja raka materničnega vratu bodo potekali številni dogodki za večjo ozaveščenost. Od uvedbe presejalnega programa ZORA se je incidenca omenjenega raka, za katerim sicer praviloma zbolevajo mlajše ženske, skoraj prepolovila.

V zadnjih letih za rakom materničnega vratu letno zboli okoli 120 žensk, kar je skoraj polovico manj kot leta 2003 in okoli 60 odstotkov manj kot na začetku 60. let, ko je bila incidenca tega raka največja. Podatki kažejo, da je bilo leta 2003 211 novih primerov bolezni, leta 2016 pa 121, kar je tudi v evropskih merilih odličen dosežek. Zmanjšuje se tudi umrljivost zaradi raka materničnega vratu, in sicer se v zadnjih desetih letih povprečno zmanjšuje za okoli 2 odstotka na leto. Letno v Sloveniji zaradi tega raka umre okoli 40–50 žensk, kažejo podatki Onkološkega inštituta.

V zadnjih letih najpogosteje zbolevajo starejše ženske po 50. letu, ki se niso redno udeleževale programa ZORA (Zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu), so sporočili z Onkološkega inštituta, praviloma pa zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko, kjer so napovedi za zdravljenje slabše.

Ob tem poudarjajo, da pri ženskah, ki se redno udeležujejo pregledov, praviloma odkrijejo že predrakave spremembe ali pa raka v začetnem stadiju. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–80 odstotkov manjšo verjetnost, da se bodo kadar koli spopadle z diagnozo rak materničnega vrata, enako pa velja tudi za ženske, ki so bile cepljene proti HPV-ju še pred prvo okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV-ju in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno majhna, so zapisali na inštitutu.

Pregledanost v zadnjem triletju dosega 70 odstotkov v vseh slovenskih regijah, razen v zdravstvenih regijah Murska Sobota, Koper in Maribor. Pregledanost presega ciljnih 70 odstotkov v starostni skupini 20–49 let. Še vedno je pregledanost manjša od želene v starosti 50–64 let, to je v obdobju, ko je število novih bolnic največje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa je premajhna tudi precepljenost proti HPV-ju. Cilj ZORE je 70–80-odstotna udeležba žensk, starih od 20 do 64 let, na ginekološkem pregledu in odvzem brisa materničnega vratu za citološki pregled enkrat na tri leta.

K. T.